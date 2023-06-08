Выступление "Ночных снайперов" на фестивале в Кемерово отменили
Люди возмутились, потому что многие собирались на концерт только ради этой группы
08 июня 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Организаторы фестиваля "Динотерра" в Кузбассе объявили о том, что группа "Ночные снайперы" не выступит на мероприятии. Об этом рассказали в социальных сетях.
В конце мая организаторы отчитались о том, что собираются пересмотреть список приглашенных звезд из-за множества жалоб от жителей региона. Накануне стало известно, что выступление "Ночных снайперов" отменили.
Реакция людей оказалась в большинстве своем негативной, потому что многие собирались приехать на мероприятие только ради выступления этой группы.
07:21:18 09-06-2023
Потому что они против? А люди возмутились, потому что то же?