"Добрые вытрезвители" предложили открыть в Алтайском крае
Спецучреждения не должны иметь полутюремный вариант, когда, например, на работу спасенным людям сообщали об их поведении
30 августа 2023, 11:03, ИА Амител
Алтайские депутаты на сессии АКЗС 31 августа рассмотрят законопроект, дающий краевой и местной власти полномочия по открытию вытрезвителей, пишет "Атмосфера".
Если документ поддержат, в регионе появится такое направление работы, как создание специальных организаций для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
"Вытрезвители смогут создаваться и на основе государственно-частного партнерства", - отмечает издание.
Как пояснил руководитель фракции "Коммунистов России" в АКЗС Сергей Матасов, главная цель инициативы - помочь людям, спасти их здоровье и жизнь.
"Уверен, что создание сети современных вытрезвителей должно носить системный характер, при этом без полутюремного варианта, когда на работу и в семьи спасенным людям сообщали об их неблаговидном поведении", - подчеркнул депутат.
11:20:22 30-08-2023
У нас трезвяки не могут быть добрыми. Там будут хамоватые тётки в грязных халатах и злые менты. Потом счёт ещё выкатят ,как за пятизвёздочный отель. Не все пьяные плохие. Они завтра будут трезвыми и будут выполнять свой долг. Я понимаю,если бузить начинают. Тогда другое дело.
11:22:43 30-08-2023
За чей счёт это будут. С "ханурика" денег не могут добыть даже коллекторы и приставы. Опять "трудящихся" у пивняков вылавливать будут? Проходили это в "прошлой жизни". Не надо забывать, что частник потребует возможность "отбить" вложенные деньги и с процентами.
11:33:15 30-08-2023
Добрые это как? Тапочки выдадут и стопочку предложат?
11:50:36 30-08-2023
Та самая ситуация когда чем хлеще -тем лучше. Алкоголику со стажем все равно, а "залетному интеллигенту" память останется что лучше не попадать.
13:24:02 30-08-2023
Гость (11:50:36 30-08-2023) Та самая ситуация когда чем хлеще -тем лучше. Алкоголику со ... Непонятно, по какому критерию будут забирать людей в вытрезвитель. Сомневаюсь, что валяющегося на улице бомжа возьмут на обслуживание. А вот вас, выпившего 50гр коньячку, вполне могут. И не докажете, что не нуждаетесь в добрых услугах. Заплатите за сервис, как миленький!
12:33:34 30-08-2023
Добрый вытрезвитель, всё равно что ласковый палач
14:00:07 30-08-2023
Недавно попалась заметка, что на каком-то питерском заводе уволили слесаря, начальник которого решил, что подчиненный выпивши. Причем без медосвидетельствования. Слесарь подал в суд. Его оправдали, но завод дошел до Верховного суда. Что любопытно, Верховный суд, замечательный суд, разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте пьяным, даже без медосвидетельствования, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Хочешь уволить работника (возможно и по статье) – просто скажи, что он пьян, всё!
14:40:31 30-08-2023
в тему (14:00:07 30-08-2023) Недавно попалась заметка, что на каком-то питерском заводе у... Очень странно
14:30:26 30-08-2023
Кто будет содержать такие вытрезвители??? У государства даже нет денег на образовательные кружки для детей, которые можно было бесплатно посещать. А для алкашей есть, например, наркологический диспансер на ул Толстого, где можно получить помощь.
15:29:50 30-08-2023
Гость (14:30:26 30-08-2023) Кто будет содержать такие вытрезвители??? У государства даже... Если устраивать в Алтайском крае вытрезвители, то только бесплатные. Содержащиеся исключительно на спонсорские деньги. Спонсорами в обязательном порядке должны стать Барнаульский пивзавод и другие аналогичные предприятия. Поскольку они являются выгодополучателями от спаивания населения.
23:44:33 14-09-2023
Гость (15:29:50 30-08-2023) Если устраивать в Алтайском крае вытрезвители, то только бес... Отличный план
16:51:16 30-08-2023
надо закрыть злые пивняки в каждом доме, тогда и добрых трезвяков не нужно будет.
09:21:38 31-08-2023
А зачем нам вытрезвители, если проблем с алкоголиками нет, проблем с пивняками нет и по отчетам каждый второй в регионе занимается спортом
13:01:17 31-08-2023
главная цель инициативы -...... Срубить бабла.