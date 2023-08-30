"Добрые вытрезвители" предложили открыть в Алтайском крае

Спецучреждения не должны иметь полутюремный вариант, когда, например, на работу спасенным людям сообщали об их поведении

30 августа 2023, 11:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские депутаты на сессии АКЗС 31 августа рассмотрят законопроект, дающий краевой и местной власти полномочия по открытию вытрезвителей, пишет "Атмосфера".

Если документ поддержат, в регионе появится такое направление работы, как создание специальных организаций для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

"Вытрезвители смогут создаваться и на основе государственно-частного партнерства", - отмечает издание.

Как пояснил руководитель фракции "Коммунистов России" в АКЗС Сергей Матасов, главная цель инициативы - помочь людям, спасти их здоровье и жизнь.