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Вывеску магазина "Пердеж" демонтировали в Москве

Выяснилось, что установили ее с нарушениями

06 сентября 2024, 20:07, ИА Амител

Вывеска магазина / Фото: Алена / Яндекс. Карты
Вывеска магазина / Фото: Алена / Яндекс. Карты

В Москве была демонтирована вывеска "Пердеж". Об этом сообщает издание "Подъем".

Вывеска принадлежала "Первому дежурному магазину кроссовок", который находится на Профсоюзной улице в столице. Причиной демонтажа стало несоответствие вывески согласованному дизайн-проекту. Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, где располагалась вывеска, должно было соответствовать требованиям архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

"В ходе обследования было установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением пункта 10.9 Правил, а именно: запрещено размещение вывесок, которые не соответствуют согласованным дизайн-проектам. В соответствии с правилами, вывеска должна быть размещена без использования подложки", – пояснили в инспекции.

бизнес

Комментарии 5

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Гость.

20:14:25 06-09-2024

Одичание с Москвы идет?

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Гость

08:58:15 07-09-2024

Гость. (20:14:25 06-09-2024) Одичание с Москвы идет?...
Ага,а Аул прям верх цивилизации. Самой не смешно?

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Гость

21:08:41 06-09-2024

Ну да подложка конечно вообще не в тему

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Гость

07:10:45 07-09-2024

В Барнауле около кафе "Пожарка", когда оно было в подвале БЮИ, стояли красные урны с белыми буквами. По одной на каждой. П, о, ж, а, р, и т.д. Однажды их переставили в таком порядке - ЖОПАРКА.

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Гость

16:39:05 07-09-2024

Гость (07:10:45 07-09-2024) В Барнауле около кафе "Пожарка", когда оно было в подвале БЮ... кто-то мстил Максу, видимо

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