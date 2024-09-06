Вывеску магазина "Пердеж" демонтировали в Москве
Выяснилось, что установили ее с нарушениями
06 сентября 2024, 20:07, ИА Амител
В Москве была демонтирована вывеска "Пердеж". Об этом сообщает издание "Подъем".
Вывеска принадлежала "Первому дежурному магазину кроссовок", который находится на Профсоюзной улице в столице. Причиной демонтажа стало несоответствие вывески согласованному дизайн-проекту. Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, где располагалась вывеска, должно было соответствовать требованиям архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.
"В ходе обследования было установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением пункта 10.9 Правил, а именно: запрещено размещение вывесок, которые не соответствуют согласованным дизайн-проектам. В соответствии с правилами, вывеска должна быть размещена без использования подложки", – пояснили в инспекции.
20:14:25 06-09-2024
Одичание с Москвы идет?
08:58:15 07-09-2024
Гость. (20:14:25 06-09-2024) Одичание с Москвы идет?...
Ага,а Аул прям верх цивилизации. Самой не смешно?
21:08:41 06-09-2024
Ну да подложка конечно вообще не в тему
07:10:45 07-09-2024
В Барнауле около кафе "Пожарка", когда оно было в подвале БЮИ, стояли красные урны с белыми буквами. По одной на каждой. П, о, ж, а, р, и т.д. Однажды их переставили в таком порядке - ЖОПАРКА.
16:39:05 07-09-2024
Гость (07:10:45 07-09-2024) В Барнауле около кафе "Пожарка", когда оно было в подвале БЮ... кто-то мстил Максу, видимо