Вывеску магазина "Пердеж" демонтировали в Москве

Выяснилось, что установили ее с нарушениями

06 сентября 2024, 20:07, ИА Амител

Вывеска магазина / Фото: Алена / Яндекс. Карты

В Москве была демонтирована вывеска "Пердеж". Об этом сообщает издание "Подъем".

Вывеска принадлежала "Первому дежурному магазину кроссовок", который находится на Профсоюзной улице в столице. Причиной демонтажа стало несоответствие вывески согласованному дизайн-проекту. Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, где располагалась вывеска, должно было соответствовать требованиям архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.