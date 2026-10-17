Данными поделился эксперт

17 октября 2026, 11:05, ИА Амител

Отдых с питомцем / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В 2027 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет РИА Новости.

Но, если прибавить к выходным 28 календарных дней отпуска, то всего получится 146 дней отдыха.

Таким образом, россияне будут работать на 101 день или 3,3 месяца больше, чем отдыхать.

Ранее стало известно, что в ноябре этого года 20 дней приходятся на рабочие, а десять — на выходные и праздничные. День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на среду, он и станет дополнительным днем отдыха.