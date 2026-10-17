Выяснилось, сколько выходных и рабочих дней ждут россиян в 2027 году
Данными поделился эксперт
17 октября 2026, 11:05, ИА Амител
Отдых с питомцем / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В 2027 году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118, заявила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет РИА Новости.
Но, если прибавить к выходным 28 календарных дней отпуска, то всего получится 146 дней отдыха.
Таким образом, россияне будут работать на 101 день или 3,3 месяца больше, чем отдыхать.
Ранее стало известно, что в ноябре этого года 20 дней приходятся на рабочие, а десять — на выходные и праздничные. День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на среду, он и станет дополнительным днем отдыха.
08:50:21 19-10-2026
Хорошая, простая математика: 118 + 28 = 146. Но то, что в 28 дней и выходные дни входят, не посчитали.