Вызов современности. В Барнауле пройдет ИТ-форум для решения главных вопросов отрасли

На мероприятии участники ИТ-сообщества также обменяются опытом и узнают о новых продуктах и технологиях

04 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8JyKKG

ИТ-форум в Барнауле / Фото: Антон Сивов

Как наладить импортозамещение российской ИТ-сферы и сформировать технологическую независимость в стране? На эти и другие вопросы ответят на XVI Алтайском ИТ-форуме, который пройдет в Барнауле 12-13 октября. Рассказываем, что там будет и как стать участником.

Что такое Алтайский ИТ-форум?

Это масштабное мероприятие, которое организовали комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям. Форум проходит при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи, Торгово-промышленной палаты России, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

На форуме представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики обсудят:

перспективы цифровизации экономики;

расширение рынков сбыта;

взаимодействие бизнеса с властями и др.

А также изучат опыт цифровизации различных отраслей экономики как внутри края, так и в соседних регионах.

Зачем проводят форум?

Чтобы обсудить возможные варианты выстраивания информационной архитектуры на отечественном ПО, перехода на безопасные офисные решения и вопросов информационной безопасности.

В ходе форума пройдут тренинги на киберполигоне Ampire* для отработки обнаружения и устранения последствий компьютерных атак.

Также участники будут решать кадровый вопрос в ИТ-сфере с ведущими экспертами отрасли. Ситуация еще больше обострилась за счет релокации кадров за рубеж, ведь в то же время большое количество ИТ-специалистов требуется для реализации программы импортонезависимости.

В специальной экспо-зоне участники смогут ознакомиться с флагманскими продуктами и сервисами известных российских ИТ-производителей и дистрибьюторов.

Кроме того, состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового". В этом году было подано 35 проектов в трех номинациях.

ИТ-форум в Барнауле / Фото: Антон Сивов

Зачем Алтаю ИТ-форум?

Подобные мероприятия создают фундамент для формирования на региональном уровне процесса обмена опытом и трансфера лучших практик. Они налаживают между предприятиями партнерские отношения и помогают выявлять специалистов, способных решать задачи высокой сложности в высокотехнологичных отраслях экономики.

Как стать участником ИТ-форума 2023?

Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Когда и где пройдет мероприятие?

12-13 октября 2023 года, в здании РАНХиГС на ул. Партизанской, 187, корпус Д.

Участие бесплатное. Возрастное ограничение 18+.

*Ampire ("Ампир").

ООО НТЦ "Галэкс"

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