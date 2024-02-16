Взгляд в будущее. Как высотный ЖК на Ковше может помешать застройке острова Побочень

О развитии "барнаульского Манхэттена" вновь заговорили. Но есть несколько проблем

16 февраля 2024, 09:12, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

24-этажный дом с подземным паркингом и частным детским садом запроектировали на ул. Промышленной, 10. Эскизы здания представил на градсовете 15 февраля архитектор Владимир Золотов. ЖК продолжит застройку берега Ковша, где уже находятся три высотных дома. Члены комиссии отметили, что проект и концепция новой высотки неплохи, однако ее появление может серьезно навредить городу в будущем. Так, ЖК осложнит развитие транспортной сети в историческом центре и застройку острова Побочень.

Дом на берегу

Возводить 24-этажку на ул. Промышленной намерена компания "Жилищная инициатива". Рядом она уже построила 25-этажный ЖК "Родные берега". По словам Владимира Золотова, площадка нового проекта подготовлена, выровнена, огорожена.

Но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, без которого невозможно начать стройку) девелопер только формирует. Дело в том, что проект планировки прибрежной территории еще не согласован в городском строительном комитете. Поэтому пока на градсовете решено обсудить лишь концепцию ЖК.

Участок на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Спроектированный дом состоит из трех секций по 18, 21 и 24 этажа. В здании предусмотрена 631 квартира, рассчитанная на 1185 жителей.

Часть первого этажа занимает детский сад. В двухуровневом подземном паркинге под домом и двором заложено 200 машино-мест, еще 104 парковки появятся во дворе.

Площадь участка – 1,2 га. Часть территории находится в охранной зоне объекта культурного наследия – первой городской электростанции. Здесь строительство невозможно: разрешено только благоустройство.

"Объем жилого дома построен на продолжении плоскости предыдущих зданий. Отличие от других многоэтажек в том, что новый дом короче на одну секцию, перепад выполнен на три этажа. Так создается выразительный облик. Расстояние от дома до памятника – 50 метров, расстояние до другой многоэтажки – 100 метров", – отметил Владимир Золотов.

Во дворе ЖК (на пересечении ул. Промышленной и ул. Ползунова) архитектор предусмотрел двух-трехэтажное сооружение, где может разместиться детский городок. Выход к Ковшу в проекте сохранен. Вдоль дома на рендерах предусмотрена даже небольшая пешеходная набережная.

Островные проблемы

Обсуждали проект с учетом всех градостроительных перспектив Барнаула. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников напомнил: в июне 2023 года правительство региона и компания "Новый Барнаул" заключили соглашение "по реализации проекта комплексного развития территорий поймы реки Оби". То есть острова Побочень. По информации мэрии, общая стоимость инвестпроекта составила около 50 млрд рублей.

Проект планировки / Фото: "Мастерская Золотова"

"Объект расположен в том месте, которое может стать городским интересом. Что-то мне подсказывает, что концепция (развитие острова. – Прим. ред.) будет реализована. Около 200 га земли в центральной части города вблизи общественного центра будут востребованы", – отметил он.

Кроме того, в перспективе Ковш планируют засыпать: в 2021 году прошел аукцион, определен подрядчик для работ (компания "ГенПодряд"). Через этот искусственный земельный участок могут пролегать дороги на Побочень. Однако, отметил Четошников, часть существующих улиц заблокирована и не может связать город и остров.

Так, ул. Льва Толстого упирается в электростанцию, а Ползунова – в здание детского городка проектируемого ЖК. Улица Пушкина выходит на пр. Ленина и не пересекает его: из-за этого ее значимость снижается. А между ул. Гоголя и островом существует большой перепад, из-за чего строительство дороги окажется сверхдорогим.

"Все это может поставить серьезные проблемы перед городом в недалеком будущем", – уверен Четошников.

Вопросы будущего

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил, что развитие острова возможно только после принятия откорректированного генплана: в существующем документе территория отдана под рекреацию. Но так как соглашение с "Новым Барнаулом" подписано, в правительстве края сформирована рабочая группа, которая даст предложения по развитию территории.

По мнению архитектора Сергея Боженко, Побочень неизбежно будут застраивать. Поэтому уже сейчас следует разработать генеральную линию освоения острова с использованием хотя бы части залива под названием Лапа. Иначе город безнадежно отстанет, темпы развития снизятся.

"Нужна дополнительная разработка градостроительной документации с возможностью планировочного выхода с существующих исторических улиц на территорию полуострова Побочень. Но как его использовать – нужно сообща думать и проектировать. Это серьезная проблема, без взглядов в будущее ее не решить", – сказал он.

Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев посчитал, что преждевременно рассматривать эскизы ЖК без проекта планировки и ГПЗУ.

"Вызывает вопросы этажность проекта: она завышена. Неверно рассчитаны показатели по парковкам: размещение 530 машино-мест не определено. Дом будет построен намного раньше, чем гаражи на месте частного сектора, как предусмотрено в проекте планировки. Это проблемный вопрос. Мне видится развитие этой территории комплексным с принятием соответствующего развития", – отметил он.

Члены комиссии согласились, что застройка острова и засыпка Ковша – это то, к чему идет город. После утверждения генплана перспективы станут более реалистичными. Поэтому информацию о планируемом ЖК они приняли к сведению, но решили совместно подумать над развитием территории.