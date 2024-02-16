Взгляд в будущее. Как высотный ЖК на Ковше может помешать застройке острова Побочень
О развитии "барнаульского Манхэттена" вновь заговорили. Но есть несколько проблем
16 февраля 2024, 09:12, ИА Амител
24-этажный дом с подземным паркингом и частным детским садом запроектировали на ул. Промышленной, 10. Эскизы здания представил на градсовете 15 февраля архитектор Владимир Золотов. ЖК продолжит застройку берега Ковша, где уже находятся три высотных дома. Члены комиссии отметили, что проект и концепция новой высотки неплохи, однако ее появление может серьезно навредить городу в будущем. Так, ЖК осложнит развитие транспортной сети в историческом центре и застройку острова Побочень.
Дом на берегу
Возводить 24-этажку на ул. Промышленной намерена компания "Жилищная инициатива". Рядом она уже построила 25-этажный ЖК "Родные берега". По словам Владимира Золотова, площадка нового проекта подготовлена, выровнена, огорожена.
Но ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, без которого невозможно начать стройку) девелопер только формирует. Дело в том, что проект планировки прибрежной территории еще не согласован в городском строительном комитете. Поэтому пока на градсовете решено обсудить лишь концепцию ЖК.
Участок на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"
Спроектированный дом состоит из трех секций по 18, 21 и 24 этажа. В здании предусмотрена 631 квартира, рассчитанная на 1185 жителей.
Часть первого этажа занимает детский сад. В двухуровневом подземном паркинге под домом и двором заложено 200 машино-мест, еще 104 парковки появятся во дворе.
Площадь участка – 1,2 га. Часть территории находится в охранной зоне объекта культурного наследия – первой городской электростанции. Здесь строительство невозможно: разрешено только благоустройство.
"Объем жилого дома построен на продолжении плоскости предыдущих зданий. Отличие от других многоэтажек в том, что новый дом короче на одну секцию, перепад выполнен на три этажа. Так создается выразительный облик. Расстояние от дома до памятника – 50 метров, расстояние до другой многоэтажки – 100 метров", – отметил Владимир Золотов.
Во дворе ЖК (на пересечении ул. Промышленной и ул. Ползунова) архитектор предусмотрел двух-трехэтажное сооружение, где может разместиться детский городок. Выход к Ковшу в проекте сохранен. Вдоль дома на рендерах предусмотрена даже небольшая пешеходная набережная.
Островные проблемы
Обсуждали проект с учетом всех градостроительных перспектив Барнаула. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников напомнил: в июне 2023 года правительство региона и компания "Новый Барнаул" заключили соглашение "по реализации проекта комплексного развития территорий поймы реки Оби". То есть острова Побочень. По информации мэрии, общая стоимость инвестпроекта составила около 50 млрд рублей.
Проект планировки / Фото: "Мастерская Золотова"
"Объект расположен в том месте, которое может стать городским интересом. Что-то мне подсказывает, что концепция (развитие острова. – Прим. ред.) будет реализована. Около 200 га земли в центральной части города вблизи общественного центра будут востребованы", – отметил он.
Кроме того, в перспективе Ковш планируют засыпать: в 2021 году прошел аукцион, определен подрядчик для работ (компания "ГенПодряд"). Через этот искусственный земельный участок могут пролегать дороги на Побочень. Однако, отметил Четошников, часть существующих улиц заблокирована и не может связать город и остров.
Так, ул. Льва Толстого упирается в электростанцию, а Ползунова – в здание детского городка проектируемого ЖК. Улица Пушкина выходит на пр. Ленина и не пересекает его: из-за этого ее значимость снижается. А между ул. Гоголя и островом существует большой перепад, из-за чего строительство дороги окажется сверхдорогим.
"Все это может поставить серьезные проблемы перед городом в недалеком будущем", – уверен Четошников.
Вопросы будущего
Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров добавил, что развитие острова возможно только после принятия откорректированного генплана: в существующем документе территория отдана под рекреацию. Но так как соглашение с "Новым Барнаулом" подписано, в правительстве края сформирована рабочая группа, которая даст предложения по развитию территории.
По мнению архитектора Сергея Боженко, Побочень неизбежно будут застраивать. Поэтому уже сейчас следует разработать генеральную линию освоения острова с использованием хотя бы части залива под названием Лапа. Иначе город безнадежно отстанет, темпы развития снизятся.
"Нужна дополнительная разработка градостроительной документации с возможностью планировочного выхода с существующих исторических улиц на территорию полуострова Побочень. Но как его использовать – нужно сообща думать и проектировать. Это серьезная проблема, без взглядов в будущее ее не решить", – сказал он.
Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев посчитал, что преждевременно рассматривать эскизы ЖК без проекта планировки и ГПЗУ.
"Вызывает вопросы этажность проекта: она завышена. Неверно рассчитаны показатели по парковкам: размещение 530 машино-мест не определено. Дом будет построен намного раньше, чем гаражи на месте частного сектора, как предусмотрено в проекте планировки. Это проблемный вопрос. Мне видится развитие этой территории комплексным с принятием соответствующего развития", – отметил он.
Члены комиссии согласились, что застройка острова и засыпка Ковша – это то, к чему идет город. После утверждения генплана перспективы станут более реалистичными. Поэтому информацию о планируемом ЖК они приняли к сведению, но решили совместно подумать над развитием территории.
09:34:23 16-02-2024
Манхэттен, Арбат, туркластер... Побочень, гопота, комары
10:13:45 16-02-2024
Гость (09:34:23 16-02-2024) Манхэттен, Арбат, туркластер... Побочень, гопота, комары... Одним словом - Барнаул
10:21:41 16-02-2024
Они видимо не в курсе, что льготную ипотеку отменили
10:48:28 16-02-2024
Залив полностью засыпать нельзя. Это повлияет на грунтовые воды Засыпать надо частично сделав каналы и обернув их в гранит и зелень. Будет очень красивый квартал
10:50:34 16-02-2024
можно построить что то вроде венеции - кварталы с каналами вместо улиц
11:46:56 16-02-2024
Гость (10:50:34 16-02-2024) можно построить что то вроде венеции - кварталы с каналами в... а вы бывали в Венеции и все- равно хотите жить в этой канализационно- плесневой вони?
12:15:25 16-02-2024
Гость (10:50:34 16-02-2024) можно построить что то вроде венеции - кварталы с каналами в... не надо Венеций! И ни каких строек на острове, оставить зеленую зону, облагородить, сделать дорожки, поставить скамейки! Будет прекрасная зона отдыха у реки в центре Барнаула,чего очень не хватает городу, вместо еще одного человейника! В Красноярске есть прекрасный пример, почему там могут, а в Барнауле нет - вопрос следств. комитету?!
12:26:21 16-02-2024
Гость (12:15:25 16-02-2024) не надо Венеций! И ни каких строек на острове, оставить зеле... Даа.. хорошо, что успел пожить в те времена, когда там был офигенный песчаный пляж. Никаких огороженых блатных территорий, никаких строек.
10:54:31 16-02-2024
Пока живут на свете строюки, не оскудеют кошельки чиновников.
11:37:06 16-02-2024
Очередной пример жадности и дурости Барнаульских "девелоперов" !!
11:44:51 16-02-2024
а мне нравятся дома на берегу. Красиво. Если построить новый квартал чуть ниже высотой и с яхт центрами и пассажирским небольшим портом откуда могут пойти прогрулочные корабли на Бобровку то отлично будет и прибыльно
15:20:06 16-02-2024
Гость (11:44:51 16-02-2024) а мне нравятся дома на берегу. Красиво. Если построить новый... новую пристань уже построили с яхтцентрами прям из подъезда.
11:58:05 16-02-2024
Все решают деньги а не мнение людей
12:06:43 16-02-2024
Вообще я не против новых кварталов. То, что город растет и обновляется, это отлично. Но. В годы моего детства (70-е годы) в Барнауле жило 600+ тысяч народу. И сейчас живет 600+ тысяч. И мне интересно - а кто заселяется в эти новые кварталы? Ну, молодежь съезжает от пап-мам. Ну, деревенские перебираются в город. Но, если за 50 лет население не выросло, то очевидно, что Барнаул - перевалочная база. И молодежь точно так же валит из Барнаула дальше. Умные люди, подскажите, кто покупает это все? Или у нас 100-200 тысяч неучтенного народа?
12:21:04 16-02-2024
Гость (12:06:43 16-02-2024) Вообще я не против новых кварталов. То, что город растет и о... 600 зарегистрированные остальные 300 временно или без регистрации
12:31:16 16-02-2024
Гость (12:06:43 16-02-2024) Вообще я не против новых кварталов. То, что город растет и о... в 70-е в 2-к комн хрущевке жило минимум 2 семьи. Сейчас все таки ко1мфорта побольше люди хотят и площадь квратир больше
13:24:36 16-02-2024
Гость (12:06:43 16-02-2024) Вообще я не против новых кварталов. То, что город растет и о... Привет, Андрей!
00:44:24 19-02-2024
Гость (12:06:43 16-02-2024) Вообще я не против новых кварталов. То, что город растет и о... новые рассеяны из средней Азии?
13:59:30 16-02-2024
Человейники - это не про жизнь, а про постоянное перекрёстное инфицирование. Как результат - короткая жизнь, ранняя, часто очень мучительная смерть. До дедушек там не доживают. Бабушки массово мрут ещё молодыми, лет в 70. Молодёжь массово и постоянно болеет, постоянно заражаясь друг от друга.
14:23:46 16-02-2024
Гость (13:59:30 16-02-2024) Человейники - это не про жизнь, а про постоянное перекрёстно... Жги исчо! Без тебя скучали тут )
14:25:53 16-02-2024
Здание высоковатое для сейсмоопасной зоны. До первого нормального землетрясения.
15:21:35 16-02-2024
Гость (14:25:53 16-02-2024) Здание высоковатое для сейсмоопасной зоны. До первого нормал... на теле оползня
00:07:38 17-02-2024
А разве там не оползневая зона? Дом не съедет в Ковш, как в свое время половина ВДНХ?