По последним данным, погибло два человека

05 мая 2025, 02:06, ИА Амител

Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza

4 мая на юго-западе Москвы произошел взрыв газа в одном из многоэтажных домов по улице Генерала Тюленева. Согласно последней информации, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Вслед за взрывом на девятом этаже жилого дома вспыхнул пожар, спасатели эвакуируют людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

По данным Telegram-канала "112", пострадало 15 человек.

Оперативные службы сообщают об обрушении между восьмым и девятым этажами из-за взрыва. СМИ пишут, что есть угроза полного обрушения подъезда.