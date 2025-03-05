Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Кубани

Пострадали пять человек

05 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Последствия взрыва газа в Краснодарском крае / Фото: МЧС России

В Краснодарском крае в одном из многоквартирных домов взорвался газ. Пострадали пять человек. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек Белореченска. Из-за взрыва перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов обрушилось.

Спасатели эвакуировали из дома 54 человека, в том числе 12 детей. Пятеро жильцов пострадали в результате взрыва, сейчас им оказывают помощь.

На месте происшествия работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

Причины произошедшего устанавливают.