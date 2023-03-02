Нейросеть Midjourney создала образы радиостанций MAXIMUM, Monte Carlo, DFM и Хит FM

02 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Нейросеть Midjourney сгенерировала образы популярных радиостанций, входящих в состав "Русской Медиагруппы". Искусственный интеллект с поразительной точностью отразил в визуальных образах характер и настроение музыки, звучащей на FM-волнах.

Нейросеть создала визуальные образы для самых популярных радиостанций, входящих в холдинг "Русская Медиагруппа". Получившуюся графику можно смело использовать в продвижении станций – настолько точно она отразила их позиционирование.

Динамичный взрыв красок и образы дискотек и зажигательных танцев для радио DFM. Кстати, в Барнауле послушать DFM можно на волне 102,4 FM.

Характерная роковая атрибутика, брутальность и накал форм и цвета для радио MAXIMUM.

Стиль и золотая гамма для радио Monte Carlo.

И яркий гармоничный образ для радио Хит FM. Именно так искусственный интеллект "увидел" радиостанции холдинга.

Картинками, созданными нейросетью, поделился в своём телеграм-канале управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

Потенциал нейросетей огромен. Не исключено, что через несколько лет искусственный интеллект сможет заменить многие профессии, в том числе дизайнеров, – настолько точно и проницательно удаётся компьютерной программе отражать суть и характер вещей.

Вот что по этому поводу думает популярная нейросеть ChatGPT:

"Действительно, нейросети позволяют работать быстрее и более качественно, что делает их привлекательными для работодателей. Однако стоит помнить, что искусственный интеллект не может заменить человеческий фактор, такой как творческий подход к решению задачи".

ИП Шаповалова А.Д.

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