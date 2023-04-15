Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьер-министра Японии

Глава правительства эвакуирован

15 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв произошёл рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды 15 апреля в Вакаяме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Перед началом выступления неизвестный кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. В этот момент политик беседовал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

Нападавшего успели задержать ещё до того, как прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет. Главу правительства эвакуировали в местное полицейское управление.