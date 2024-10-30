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"Взрыв вкуса". Кондитерская сеть "Форне" представила новинку – морковный торт

Это изысканный десерт и кладезь витаминов

30 октября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8K57Ys

Морковный торт / Фото: кондитерская сеть "Форне"
Морковный торт / Фото: кондитерская сеть "Форне"

Историки говорят, что морковные десерты готовили еще в средние века, когда этот овощ использовали для придания выпечке сочности и сладости. С развитием кулинарного искусства и домохозяйки, и знаменитые шеф-повара обогащали десерты различными добавками и специями, каждый раз внося новые вкусовые "изюминки".

Сегодня морковные торты имеют множество поклонников во всем мире и активно набирают популярность в России за легкий насыщенный вкус.

В основе фирменного торта "Морковный" от "Форне" масляные бисквиты на свежей тертой моркови, щедро прослоенные нежнейшим кремом на сливках. А яркие нотки сочного апельсина и освежающего лимона делают вкус изысканным.

Морковный торт / Фото: кондитерская сеть "Форне"

Эта новинка – настоящее наслаждение для ценителей оригинальных десертов. К тому же в каждом кусочке просто кладезь витаминов.

Тщательно подобранные ингредиенты делают торт "Морковный" идеальным завершением праздничного стола или прекрасным сопровождением к чашечке ароматного чая.

Если вам хочется только попробовать тонкий вкус новинки, вы всегда можете купить порционный кусочек этого (и любого другого) торта в любом фирменном отделе кондитерской сети "Форне" – она обязательно есть рядом с вами или по пути.

А если намечается важное событие, то вы можете заказать в "Форне" торт "Морковный" или любой другой с праздничным оформлением. Кондитеры компании обязательно создадут эксклюзивный торт изумительного вкуса и красоты.

​Фирменная кондитерская сеть "Форне"
СайтООО "Форне кондитер"

Комментарии 6

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Гость

10:45:08 30-10-2024

Нет, спасибо, ешьте это сами.

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Гость

11:09:49 30-10-2024

бисквиты на свежей тертой моркови - что за извращение

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Гость

15:14:17 30-10-2024

Гость (11:09:49 30-10-2024) бисквиты на свежей тертой моркови - что за извращение... А вы пробовали? Я пекла такой торт . Это очень вкусно

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Гость

12:02:56 30-10-2024

Следующий картофельный или из редьки? 😁

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Гость

14:32:21 30-10-2024

оу... он придется по вкусу изысканным барнаульским гурмэ))

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Гость

15:14:59 30-10-2024

торт не может быть с овощами.. это пирог сладкий. как и с тыквой делают и бататом

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