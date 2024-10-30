"Взрыв вкуса". Кондитерская сеть "Форне" представила новинку – морковный торт

Это изысканный десерт и кладезь витаминов

30 октября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8K57Ys

Морковный торт / Фото: кондитерская сеть "Форне"

Историки говорят, что морковные десерты готовили еще в средние века, когда этот овощ использовали для придания выпечке сочности и сладости. С развитием кулинарного искусства и домохозяйки, и знаменитые шеф-повара обогащали десерты различными добавками и специями, каждый раз внося новые вкусовые "изюминки".

Сегодня морковные торты имеют множество поклонников во всем мире и активно набирают популярность в России за легкий насыщенный вкус.

В основе фирменного торта "Морковный" от "Форне" масляные бисквиты на свежей тертой моркови, щедро прослоенные нежнейшим кремом на сливках. А яркие нотки сочного апельсина и освежающего лимона делают вкус изысканным.

Морковный торт / Фото: кондитерская сеть "Форне"

Эта новинка – настоящее наслаждение для ценителей оригинальных десертов. К тому же в каждом кусочке просто кладезь витаминов.

Тщательно подобранные ингредиенты делают торт "Морковный" идеальным завершением праздничного стола или прекрасным сопровождением к чашечке ароматного чая.

Если вам хочется только попробовать тонкий вкус новинки, вы всегда можете купить порционный кусочек этого (и любого другого) торта в любом фирменном отделе кондитерской сети "Форне" – она обязательно есть рядом с вами или по пути.

А если намечается важное событие, то вы можете заказать в "Форне" торт "Морковный" или любой другой с праздничным оформлением. Кондитеры компании обязательно создадут эксклюзивный торт изумительного вкуса и красоты.

​Фирменная кондитерская сеть "Форне"

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