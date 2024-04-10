Режим ЧС регионального масштаба могут снять в Алтайском крае в ближайшее время

Уровень воды после взрывов на Чумыше снизился почти на метр

10 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Работа спасателей во время паводка / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасатели провели взрывные работы на Чумыше, чтобы не допустить паводка в Тальменке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о текущей паводковой обстановке. Привлечены оперативные группы и беспилотные авиационные системы. Работают бригады взрывников для устранения заторов на реках Чумыш и Обь в районе нескольких сел.

Для устранения угрозы подтоплений домов в районе города Заринска уже сформирована группа спасателей, ситуация под контролем.

К сегодняшнему дню подтоплено 101 жилое строение и 205 приусадебных участков по всему краю.

В пунктах временного размещения (на данный момент их 17) сейчас проживают 13 человек. Из них 6 детей. С начала месяца 136 человек, включая 21 ребенка, вернулись в свои дома.

В ближайшее время может быть принято решение о снятии режима ЧС регионального характера.