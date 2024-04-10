Режим ЧС регионального масштаба могут снять в Алтайском крае в ближайшее время
Уровень воды после взрывов на Чумыше снизился почти на метр
10 апреля 2024, 14:31, ИА Амител
Спасатели провели взрывные работы на Чумыше, чтобы не допустить паводка в Тальменке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о текущей паводковой обстановке. Привлечены оперативные группы и беспилотные авиационные системы. Работают бригады взрывников для устранения заторов на реках Чумыш и Обь в районе нескольких сел.
Для устранения угрозы подтоплений домов в районе города Заринска уже сформирована группа спасателей, ситуация под контролем.
К сегодняшнему дню подтоплено 101 жилое строение и 205 приусадебных участков по всему краю.
В пунктах временного размещения (на данный момент их 17) сейчас проживают 13 человек. Из них 6 детей. С начала месяца 136 человек, включая 21 ребенка, вернулись в свои дома.
В ближайшее время может быть принято решение о снятии режима ЧС регионального характера.
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