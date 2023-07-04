Wake’N’Rock: в Горном Алтае пройдут первые соревнования по кабельному вейкборду
Участие примут райдеры со всей Сибири
04 июля 2023, 12:30, ИА Амител
8 июля 2023 года в единственном Вейк-парке в Горном Алтае пройдут первые соревнования по кабельному вейкборду Wake’N’Rock*. Рассказываем, чем интересен этот спорт и кто примет участие.
Вейкборд – это что за вид спорта?
Вейкборд – это экстремальный водный вид спорта. Включает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Кабельный вейкбординг – это катание за специальной установкой (лебедкой). Смотрится очень интересно и всегда собирает много зрителей.
Что это будут за соревнования?
Соревнования будут посвящены открытию Вейк-парка и в целом летнего сезона.
Кто примет участие?
На площадке парка соберутся райдеры со всей Сибири.
Будет четыре категории:
- Девушки 18+
- Парни 18+
- Девочки 12-17лет
- Мальчики 12-17лет
В зачет идут джиб, кикер и флэт.
Где и когда будут соревнования?
Wake’N’Rock собирает большую спортивную тусовку на озере ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь".
Вот программа по дням:
7 июля, пятница – день раскатки.
8 июля, суббота:
- 9:00 – раскатка;
- 11:00 – регистрация;
- 12:00 – начало контеста
Кстати, в дни раскатки и соревнований будет организовано бесплатное проживание для приезжих участников.
*Wake’N’Rock ("ВейкНРок")
Возрастное ограничение 12+
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