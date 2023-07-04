Wake’N’Rock: в Горном Алтае пройдут первые соревнования по кабельному вейкборду

Участие примут райдеры со всей Сибири

04 июля 2023, 12:30, ИА Амител

Новый вейк-парк в Горном Алтае / Фото предоставлено организаторами

8 июля 2023 года в единственном Вейк-парке в Горном Алтае пройдут первые соревнования по кабельному вейкборду Wake’N’Rock*. Рассказываем, чем интересен этот спорт и кто примет участие.

Вейкборд – это что за вид спорта?

Вейкборд – это экстремальный водный вид спорта. Включает элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Кабельный вейкбординг – это катание за специальной установкой (лебедкой). Смотрится очень интересно и всегда собирает много зрителей.

Что это будут за соревнования?

Соревнования будут посвящены открытию Вейк-парка и в целом летнего сезона.

Кто примет участие?

На площадке парка соберутся райдеры со всей Сибири.

Будет четыре категории:

Девушки 18+ Парни 18+ Девочки 12-17лет Мальчики 12-17лет

В зачет идут джиб, кикер и флэт.

Где и когда будут соревнования?

Wake’N’Rock собирает большую спортивную тусовку на озере ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь".

Вот программа по дням:

7 июля, пятница – день раскатки.

8 июля, суббота:

9:00 – раскатка;

11:00 – регистрация;

12:00 – начало контеста

Кстати, в дни раскатки и соревнований будет организовано бесплатное проживание для приезжих участников.

*Wake’N’Rock ("ВейкНРок")

Возрастное ограничение 12+