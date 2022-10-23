24 октября в Алтайском крае похолодает до 0 градусов
Синоптики предупреждают о снеге и гололедице
24 октября 2022, 06:00, Никита Черников
Холодная погода будет преобладать в Алтайском крае 24 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит 0...+5 градусов. В восточных районах местами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер подует западный, 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
В Барнауле в светлое время суток термометры покажут +2...+4 градуса. Утром выпадет небольшой снег, на некоторых участках дорог также будет скользко. Скорость ветра — до 9 м/с.
Комментарии
Новости партнеров