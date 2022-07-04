Будет лить как из ведра. Какая погода будет в Алтайском крае с 5 по 10 июля

Дожди, местами ливневые, шквалистый ветер и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в период с 5 по 7 июля. Первым удар стихии на себя примут западные районы региона, об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению Людмила Сырых.

«Погода в западных районах начнёт портиться в ночь на вторник, но уже днём 5 июля неблагоприятные погодные условия распространятся практически по всей территории края. Сохранятся они и 6, и 7 июля. В этот период на большей части региона пройдут дожди, местами сильные — ливневые, которые будут сопровождаться грозами, локальным выпадением града. В отдельных районах при грозах будет дуть шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Температура воздуха в ночь на пятое июля составит +13...+18 градусов, а днём воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Уже 6 июля ночью будет +11...+16, днём ожидается +21...+26.

Такая погода сохранится практически до конца рабочей недели. Только ближе к выходным в крае установится спокойная преимущественно без осадков умеренно жаркая погода.

«Всю рабочую неделю у нас будут идти дожди как в тропиках. Но на выходных вновь уставится хорошая погода. Воздух прогреется до +25...+30 градусов», — сообщила Людмила Сырых.