До -2 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 6 февраля
В утренние часы местами ожидается изморозь и туман
6 февраля 2022, 02:03
Потепление ожидается по югу Алтайского края днём 6 февраля — от -2 до -7 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в остальных районах края будет холоднее — от -8 до -13 градусов.
По прогнозам синоптиков, день пройдёт без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле дневная температура составит от -8 до -10 градусов. Без осадков, утром изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.
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