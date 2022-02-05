До -2 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 6 февраля

Потепление ожидается по югу Алтайского края днём 6 февраля — от -2 до -7 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в остальных районах края будет холоднее — от -8 до -13 градусов.

По прогнозам синоптиков, день пройдёт без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле дневная температура составит от -8 до -10 градусов. Без осадков, утром изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.