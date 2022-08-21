До +22, местами дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 августа

Прохладная погода будет преобладать в Алтайском крае днём в понедельник, 22 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю термометры покажут +17...+22 градуса. Также в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер подует северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +18...+20 градусов. В первой половине дня — небольшой дождь. Скорость ветра — до 8 м/с.