До +27 градусов. Бабье лето придет в Алтайский край к этим выходным

Бабье лето начнется на следующей неделе в Алтайском крае. Согласно данным сервиса Gismeteo, уже к выходным в регионе потеплеет до +20 градусов, а в последующие дни воздух прогреется до +27 градусов, а отсутствие осадков лишь дополнит ощущение летних дней.

Однако, бабье лето долго не продлится и уже к следующим выходным в регионе похолодает. Дневная температура опустится до +7 градусов, а ночная — до -2 градусов.

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Общество На Алтае ожидают дефицит осадков, и поэтому бабье лето будет ещё более «бабьим»

Напомним, что в начале месяца в Алтайском крае установилось «молодое» бабье лето. При этом, как отмечал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, синоптики под бабьим летом понимают тёплый период, который наступает с приходом в Россию отрога высокого давления Азорского антициклона.