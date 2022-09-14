До +27 градусов. Бабье лето придет в Алтайский край к этим выходным
Долго оно не продлится уже к концу следующей недели в регионе снова похолодает
Бабье лето начнется на следующей неделе в Алтайском крае. Согласно данным сервиса Gismeteo, уже к выходным в регионе потеплеет до +20 градусов, а в последующие дни воздух прогреется до +27 градусов, а отсутствие осадков лишь дополнит ощущение летних дней.
Однако, бабье лето долго не продлится и уже к следующим выходным в регионе похолодает. Дневная температура опустится до +7 градусов, а ночная — до -2 градусов.
Напомним, что в начале месяца в Алтайском крае установилось «молодое» бабье лето. При этом, как отмечал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, синоптики под бабьим летом понимают тёплый период, который наступает с приходом в Россию отрога высокого давления Азорского антициклона.