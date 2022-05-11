До +31 градуса. В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

С 12 по 15 мая в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс), сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Кроме того, 12 мая в отдельных районах, а 13-15 мая в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

В ведомстве напомнили, что в сухую и ветреную погоду необходимо быть особенно осторожными при обращении с огнем. Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, 12 мая дневная температура составит от +21 до +26 градусов, 13 мая — от +23 до +28, а 14 мая — от +26 до +31 градуса. Дни пройдут преимущественно без осадков, однако сохранится ветер с порывами до 14-16 м/с.