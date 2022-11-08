«Ещё холоднее будет». Барнаул в начале зимы накроют аномальные морозы с ветром и снегом

По прогнозам синоптиков, основанным на анализе полученной со спутников информации, и данным по погоде за последние 10 лет, начало календарной зимы в Сибири будет суровым, пишет «Свободная пресса».

Ожидается, что в декабре 2022 года мощный арктический вихрь принесёт в российские регионы крепкие морозы и обильные снегопады.

«Аномальные морозы накроют в начале зимы Дальний Восток, Сибирь и Урал. Конечно, нельзя сказать, что морозная зима для этих традиционно холодных регионов страны явление необычное. Но погода, которую прогнозируют синоптики в этом году, уже сейчас вызывает оторопь», — отмечает издание.

Так, согласно данным метеорологов, в дальневосточных регионах с самого начала декабря будет очень холодно: -18...-23 градуса ночью и в лучшем случае -15...-18 — днём. На фоне ветров это создаст ощущение 30-градусных морозов.

В уральских регионах столбики термометров в начале календарной зимы упадут за 25-градусную отметку.

«Ещё холоднее будет в Барнауле, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Кемерове, Красноярске, а также в других сибирских городах. Здесь уже к концу первой декады декабря подморозит до -30...-35. Также ожидается усиление ветра и снег», — уточняет издание.