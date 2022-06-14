Ливни, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 15 июня

В отдельных районах Алтайского края днем 15 июня ожидаются дожди, местами ливневые дожди, грозы и град. Как сообщает региональный ЦГМС, дневная температура составит от +23 до +28 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 14-19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.