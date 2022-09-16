На Алтае похолодало и пошёл снег. Туристы делятся снимками обильного снегопада

Семинский перевал / Фото: Мирон Чмелык

Зима пришла в Республику Алтай в середине сентября. И соцсети сразу заполонили снимками заснеженных пейзажей.

«Забрались на высоту 2100 над уровнем моря. А тут зима неожиданно наступила... Очень красивые озёра и деревья все в снегу!!! Замёрзли немного и промокли, но всё равно насладились красотой!!!» — пишут пользователи.

Туристы рассказывают о выпавшем снеге на Семинском, Улаганском перевалах, на Каракольских озёрах, в районе горы Колбан.

Семинский перевал, Каракольские озера, гора Колбан / Фото: vk.com

Улаганский перевал / Фото: Ирина Янаки

Напомним, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о заморозках на Алтае с 15 по 18 сентября.