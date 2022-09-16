На Алтае похолодало и пошёл снег. Туристы делятся снимками обильного снегопада
Припорошило снегом Улаганский, Семинский перевалы, также Каракольские озёра
16 сентября 2022, 15:01
Семинский перевал / Фото: Мирон Чмелык
Зима пришла в Республику Алтай в середине сентября. И соцсети сразу заполонили снимками заснеженных пейзажей.
«Забрались на высоту 2100 над уровнем моря. А тут зима неожиданно наступила... Очень красивые озёра и деревья все в снегу!!! Замёрзли немного и промокли, но всё равно насладились красотой!!!» — пишут пользователи.
Туристы рассказывают о выпавшем снеге на Семинском, Улаганском перевалах, на Каракольских озёрах, в районе горы Колбан.
Видео: Ксения Зайцева
Семинский перевал, Каракольские озера, гора Колбан / Фото: vk.com
Улаганский перевал / Фото: Ирина Янаки
Напомним, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о заморозках на Алтае с 15 по 18 сентября.
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