Небольшое похолодание и без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 2 января

В регионе в этот день будет преобладать юго-западный ветер

02 января 2023, 06:03, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

В понедельник, 2 января, в Алтайский край придёт незначительное похолодание. Информация размещена на сайте Алтайского ЦГМС.

Днём температура составит от -7 до -12 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с.

В Барнауле 2 января также осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет от -8 до -10 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.