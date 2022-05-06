Ни холодно, ни жарко. Какой будет погода на Алтае и в Барнауле 9 мая и в выходные?

Предстоящие майские праздники не порадуют жителей Барнаула и Алтайского края жаркой погодой. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По словам начальника отдела по гидрометеообеспечению Людмилы Сырых, в ближайшие дни по краю пройдут небольшие дожди, а местами даже прогремят грозы. При этом 9 мая погода будет неплохой: не очень холодно и без осадков.

Рассказываем, какой будет погода на длинных выходных и в День Победы в Алтайском крае и Барнауле.

Какой будет погода 7 мая в Алтайском крае? Тёплая и солнечная погода, которая установилась на Алтае к концу рабочей недели, с наступлением выходных начнёт портиться. 7 мая над регионом будет проходить холодный фронт. Ночью температура опустится до +8...+13 градусов, а местами будет ещё холоднее — от +2 до +7 градусов. Осадков в ночное время не будет, но ветер усилится: местами синоптики прогнозируют порывы до 17-22 м/с. Днём воздух прогреется до +13...+18 градусов, а ближе к вечеру в восточных районах края пройдут небольшие дожди. Ветер тоже сохранится — 8-13 метров в секунду с порывами до 17-22 м/с. В Барнауле, кстати, днём 7 мая осадки не прогнозируют. Но и воздух в краевой столице будет холоднее, чем в среднем по региону — от +13 до +15 градусов. Какой будет погода 8 мая в Алтайском крае? 8 мая холодный фронт над регионом всё ещё сохранится, а погода будет самой плохой за все длинные выходные. Так, ночью столбики термометров местами даже опустятся ниже нуля — от -3 до +2 градусов. В восточных районах пройдут умеренные дожди. В Гидрометцентре уточнили, что в предгорье даже возможны несильные грозы. Ветер — северо-западный, 6-11 м/с, но местами будут порывы до 18 м/с. Дневная температура в регионе составит +12...+17 градусов. В Барнауле — +13...+15 градусов тепла. Какой будет погода в День Победы, 9 мая, в Алтайском крае? А вот 9 мая Алтайский край перейдёт под влияние антициклона, из-за чего погода нормализуется. Осадков ни ночью, ни днём уже не будет, пояснила Людмила Сырых. Ветер тоже заметно ослабеет. Хотя ночью будет всё ещё холодно: +4...-1 градус, а в предгорье до -6°С.

Ну а днём воздух прогреется до +14...+19°С. Учитывая отсутствие осадков, в День Победы на Алтае установится вполне комфортная погода: ни холодно, ни жарко.

Какой будет погода в Алтайском крае после 9 мая? А вот после праздника погода в Алтайском крае начнёт резко улучшаться, рассказали amic.ru в Гидрометцентре. Так, 11 мая, когда мы все пойдём на работу, температура воздуха предательски прогреется до +25...+30 градусов.