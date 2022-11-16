Штормпрогноз вновь объявили в Алтайском крае

Жителей Алтайского края предупреждают о плохой погоде ночью и в первой половине дня 17 ноября.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в этот период ожидается снег, временами метели и местами гололёдные явления. Скорость ветра составит до 15 м/с, а по юго-востоку — до 23 м/с.

«Наибольшее усиление ветра возможно в Алтайском, Зональном, Красногорском, Краснощёковском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах», — подчеркнули в ведомстве.

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Спасатели напомнили, что в плохую погоду стоит аккуратнее передвигаться как пешком, так и на автомобиле. Перед поездкой рекомендуется поменять резину у транспорта на зимнюю, а во время:

— снизить скорость движения до 10-20 км/ч;

— ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками»;

— не допускать запотевания лобового стекла;

— не приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения.

«Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких», — подчеркнули в МЧС.

Также спасатели указали на необходимость уметь тормозить на скользкой дороге. Для этого нужно «сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза». Такой способ, отмечают в ведомстве, позволит эффективно снизить скорость и не потерять управление. А вот тормозить и одновременно поворачивать руль при гололёде нельзя — это гарантированно лишит водителя контроля и унесёт автомобиль в занос.

В случае сильного ветра в МЧС советуют переждать непогоду дома или в другом капитальном строении, закрыв окна, в том числе на балконе. На улице нужно соблюдать следующие правила:

— обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями;

— не прятаться от ветра около стен домов, так как возможно падение кровли, фасадов здания и других предметов;

— парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС по номеру 101.