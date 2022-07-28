Синоптик рассказала, как долго продлится аномальная жара в Алтайском крае

До конца июля продлён прогноз аномальной жары в южных районах Алтайского края, сообщила amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского гидрометцентра.

«Аномальная жара, это когда температура выше +30 градусов держится больше пяти дней», — пояснила специалист.

На остальной территории края и в Барнауле так же в ближайшие дни будет жаркая погода, но температура +30 задержится не дольше трёх дней. Тепло будет и в первые дни августа, рассказала Людмила Сырых.

В связи с аномальными погодными условиями в крае объявлено штормовое предупреждение, которое действует с 26 по 30 июля. Жара может спровоцировать пожары, поэтому объявлено ещё одно штормовое предупреждение: с 28 июля по 2 августа в западных районах местами сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, а в Угловском и Кулундинском районах с 30 июля — чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

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Погода Аномальная жара сохраняется. О погоде в Алтайском крае 28 июля

Алтайский гидрометцентр прогнозирует на пятницу, 29 июля, в крае от +27 до +32 градусов. Преимущественно без осадков, однако по западу и югу возможны грозы и местами небольшие дожди. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. В Барнауле без осадков, +28...+30 градусов.

В субботу, 30 июля, обещают от +26 до +31 градуса по региону и +27...+29 градусов в Барнауле. Небольшие дожди и грозы возможны только в южных районах края. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.