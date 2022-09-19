Скоро! Синоптики уточнили даты начала бабьего лета на Алтае

Настоящее бабье лето придёт в Алтайский край уже во вторник, 20 сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным специалиста, температура в эти дни будет достигать 25-30 градусов тепла, без осадков.

Помимо Алтая, в середине недели синоптики прогнозируют начало бабьего лета и в других регионах Западной Сибири, а также на Урале.