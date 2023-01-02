Снег со шквалистым ветром. Синоптики предупредили жителей Алтая о резком ухудшении погоды

В течение двух дней ожидаются метели, осадки и гололёд

02 января 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

В Алтайском крае по прогнозу синоптиков во второй половине дня 3 января и сутки 4 января ожидается местами сильный снег, гололёдные явления, метели. Всё это будет сопровождаться усилением ветра до 17-22 м/с, по югу порывы до 25 м/с, уточняют в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве советуют воздержаться от дальних поездок в сильную непогоду.

В случае происшествий необходимо звонить на единый номер телефона экстренных служб «112». Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи.