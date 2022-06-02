Туман, дожди. О погоде в Алтайском крае днем 3 июня
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с
3 июня 2022, 06:02
Туман ожидается в отдельных районах Алтайского края в утренние часы 3 июня. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, местами пройдут небольшие дожди.
Температура +15...+20 градусов, местами по югу до +25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле ожидается от +17 до +19 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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