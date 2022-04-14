В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае в период с 15 по 18 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в западных районах местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

По прогнозам синоптиков, днём воздух прогреется от +13 до +18 градусов, местами — до +23°С. Без осадков. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов. Также без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.