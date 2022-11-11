Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге, дожде и сильном ветре с 12 по 14 ноября
В МЧС рассказали о правилах безопасности в непогоду
Непогода ждёт жителей Алтайского края в ближайшие три дня, предупредили в региональном главке МЧС.
По данным синоптиков, днём 12 ноября, а также сутки 13-го и 14-го прогнозируется мокрый снег, дождь, местами метели, гололёдные явления, снежные заносы в предгорьях.
Скорость ветра в эти дни будет достигать 22-24 м/с.
«Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Краснощёковском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Чарышском, Быстроистокском, Петропавловском, Зональном, Бийском, Смоленском, Алтайском, Солонешенском, Целинном и Красногорском районах», — перечислили в ведомстве.
Спасатели напомнили, что в плохую погоду стоит аккуратнее передвигаться как пешком, так и на автомобиле. В случае поездки рекомендуется:
— поменять резину у транспорта на зимнюю;
— снизить скорость движения до 10-20 км/ч;
— ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками»;
— не допускать запотевания лобового стекла;
— не приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения.
«Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких», — подчеркнули в МЧС.
Также спасатели указали на необходимость уметь тормозить на скользкой дороге. Для этого необходимо «сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза». Такой способ, отмечают в ведомстве, позволит эффективно снизить скорость и не потерять управление. А вот тормозить и одновременно поворачивать руль при гололёде нельзя — это гарантированно лишит водителя контроля и унесёт автомобиль в занос.
В случае сильного ветра в МЧС советуют переждать непогоду дома или в другом капитальном строении, закрыв окна, в том числе на балконе. На улице нужно соблюдать следующие правила:
— обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями;
— не прятаться от ветра около стен домов, так как возможно падение кровли, фасадов здания и других предметов;
— парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС по номеру 101.