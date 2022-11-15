Жителям Алтая пообещали «безумный климатический Армагеддон» сразу после Нового года

В начале 2023 года Сибирь ждут сложные погодные условия — праздники пройдут под аккомпанемент безумных температурных качелей, пишет «Свободная пресса».

«Начнётся всё вполне традиционно — в новогоднюю ночь воздух остынет до минус 10-15, будет идти небольшой снег», — отмечает издание.

Такая погода прогнозируется в Новосибирской, Томской и Омской областях. Ближе к 6-7 января, вероятно, начнёт стремительно падать температурный фон. И, например, в том же Новосибирске -10 градусов днём превратятся в -25, а с наступлением темноты будет -30...-35.

«Настоящий климатический Армагеддон в это же время наступит для жителей Алтая, Красноярского края и Кемеровской области — по прогнозу синоптиков, здесь ожидаются 40-градусные морозы, снежные залповые осадки, метель, вьюга, заносы на дорогах», — говорится в сообщении.

К окончанию праздничных выходных по всей Сибири станет по-весеннему тепло — воздух прогреется почти до нуля градусов, снег начнёт таять.

К Старому Новому году, отмечает издание, климатический маятник качнётся уже в другую сторону, заморозив всю Сибирь.