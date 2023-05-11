Wildberries потерял больше 650 млн рублей из-за махинаций с рекламой
Представители сервиса уверяют, что данные пользователей не утекли
11 мая 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Больше 650 миллионов рублей похитили у Wildberries при помощи махинаций с рекламой. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, неизвестные создали возможность "всерую" размещать рекламу на площадке по выгодной цене. Из-за этого "ягоды" недополучили огромную сумму денег.
С тех, кто пользовался обходными путями, взыщут деньги за полную стоимость продвижения. Авторов незаконной схемы ищут.
Представители сервиса уверяют, что данные пользователей не пострадают.
15:35:05 11-05-2023
т.е повысят стоимость возврата за не понравившийся товар с 150 до 300 например рэ
16:41:45 11-05-2023
Гость (15:35:05 11-05-2023) т.е повысят стоимость возврата за не понравившийся товар с ... они берут за возврат не только не понравившегося товара. а также за возврат бракованного, не того цвета, не той марки и т.д. то есть за любой возврат берут деньги. люди, пользуйтесь этой гнилой конторой! и вас кинут
17:22:10 11-05-2023
Покупайте на озоне и все. Там такой жести нет
08:31:14 12-05-2023
михаил (17:22:10 11-05-2023) Покупайте на озоне и все. Там такой жести нет... Покупайте в обычных магазинах, там работают Ваши соседи и Ваши клиенты
18:13:49 11-05-2023
Зачем фигню несёте. Не берут они за возврат. Вчера жена отнесла три вещи и ничего не взяли
08:01:31 12-05-2023
Гость (18:13:49 11-05-2023) Зачем фигню несёте. Не берут они за возврат. Вчера жена отне... засланный казачок? я заказал черные пластиковые колпаки на колеса. пришли серебряные. отказался. взяли 100 р. точнее вернули стоимость заказа за минусом 100 руб. в ЛК появился чек на "транспортные услуги" на 100 р. интернет завален жалобами на платный возврат. уже и суды были. и все wb проиграл. но деньги не возвращают.
08:22:10 12-05-2023
Гость (08:01:31 12-05-2023) засланный казачок? я заказал черные пластиковые колпаки на к... Так он говорит, что жена три вещи отнесла, а они ни одну не взяли)))