Wildberries потерял больше 650 млн рублей из-за махинаций с рекламой

Представители сервиса уверяют, что данные пользователей не утекли

11 мая 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Больше 650 миллионов рублей похитили у Wildberries при помощи махинаций с рекламой. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, неизвестные создали возможность "всерую" размещать рекламу на площадке по выгодной цене. Из-за этого "ягоды" недополучили огромную сумму денег.

С тех, кто пользовался обходными путями, взыщут деньги за полную стоимость продвижения. Авторов незаконной схемы ищут.

Представители сервиса уверяют, что данные пользователей не пострадают.