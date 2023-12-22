Wildberries зарегистрировал микрофинансовую организацию

Также ретейлер собирается открыть еще пять компаний

22 декабря 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Онлайн-ретейлер Wildberries зарегистрировал свою микрофинансовую организацию "ВБ финанс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Отмечается, что "ягоды" планируют запустить еще пять компаний: "ВБ фэшн", "ВБ спорт", "ВБ шарм", "ВБ тренд", "ВБ фуд". Все они будут заниматься развитием отдельных сфер бизнеса от лица ретейлера.

В компании заявили, что создают базу для развития ключевых направлений, а "ВБ финанс" является логичным подтверждением планов.

Одной из первых услуг, которую будет оказывать финансовая организация, станет кредитование продавцов маркетплейса.