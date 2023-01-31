Жуткий маньяк, секреты актрис и закулисье ММА. Какие сериалы посмотреть весной

Wink представил главные кинопремьеры первой половины 2023 года

31 января 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: "Ростелеком"

Цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink представил главные премьеры нового сезона – эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года.

Триллеры

Откроет сезон сериальной линейки Wink Originals детективный триллер "Фишер" (18+), который основан на реальных событиях и рассказывает историю самого жуткого московского маньяка Сергея Головкина. Первый эпизод станет доступен уже 8 февраля.

Нестандартный детективный триллер "Мёрзлая земля" (18+) рассказывает о женщине, которая бросает вызов системе. В небольшом приморском городке находят труп девушки, по подозрению в убийстве задерживают таксиста Максима. У него алиби, но приехавший из Москвы следователь всё равно приписывает ему целую серию убийств. Невеста Максима, Лариса, начинает своё расследование, чтобы доказать невиновность близкого человека.

Комедии

Отвлечься от мрачных историй поможет полицейская комедия "Выжить любой ценой" (16+), производством которой занимается компания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии". В главной роли – Владимир Яглыч.

"Актрисы" (16+) – история, которая разрушит зрительские представления о жизни актёров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Зрители смогут увидеть и понять, чем на самом деле живут те, кого все привыкли считать беззаботной богемой. "Актрисы" – очередной партнёрский проект Wink и онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" по выпуску оригинальных сериалов.

У сверхпопулярного комедийного сериала о простом пензенском парне "Зёма" появится спин-офф – "Макс и Гусь" (18+), который будет представлен в линейке Wink Originals.

Драмы

Зрителей также ждёт сериал "Операция "Неман" (16+) – новая экранизация истории о советских контрразведчиках, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины".

По сюжету сериала "Балет" (18+) в прошлом советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс возвращается в страну спустя почти 40 лет, чтобы поставить спектакль на сцене главного музыкального театра страны. Сериал обещает быть красивым и одновременно жестоким, как и само искусство танца. В проекте участвуют такие звезды, как Алла Сигалова, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Евгения Добровольская, Игорь Гордин, Лиза Янковская, Полина Агуреева, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава и другие.

Спортивное кино

Поклонников спорта в новом сезоне ждёт особое кино – документальный сериал "Большая битва" (18+) о смешанных единоборствах. За последние 20 лет ММА в России стал практически национальным видом спорта. Имена многих бойцов знакомы всем. Однако закулисье этого спорта по-прежнему остаётся загадкой для болельщиков. Проект познакомит их с жизнью самых известных спортсменов и тренеров ММА.

Семейное кино

После завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты. Это продолжение комедии "Непослушник 2" (12+), новая часть приключенческой анимационной эпопеи "Иван Царевич и Серый Волк 5" (6+), фантастическое возрождение легендарной комедии "Любовь-морковь. Восстание машин" (16+), кино для просмотра всей семьёй "Чук и Гек. Большое приключение" (6+) и другие.

ПАО "Ростелеком"

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