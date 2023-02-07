"Я её убила". Пятиклассница напала с ножом на сверстницу в лицее в Подмосковье

По предварительной информации, подросток ранила сверстницу в грудь и голову

07 февраля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Подмосковных Химках пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Как сообщает Telegram-канал Shot, конфликт произошел в туалете местного лицея.

По предварительной информации, подросток ранила сверстницу в грудь и голову, ее экстренно госпитализировали. Причина конфликта школьниц пока неизвестна.

По словам учеников, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила".