"Я её убила". Пятиклассница напала с ножом на сверстницу в лицее в Подмосковье

По предварительной информации, подросток ранила сверстницу в грудь и голову

07 февраля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Подмосковных Химках пятиклассница набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Как сообщает Telegram-канал Shot, конфликт произошёл в туалете местного лицея.

По предварительной информации, подросток ранила сверстницу в грудь и голову, её экстренно госпитализировали. Причина конфликта школьниц пока неизвестна.

По словам учеников, после случившегося девочка зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: "Я её убила".