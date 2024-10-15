"Я из банка". Эксперты назвали три распространенные схемы телефонного мошенничества

И рассказали, как россияне теряют деньги, несмотря на многочисленные предупреждения

15 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Мошенник / Фото: pixabay.com

С января по октябрь 2024 года ВТБ выявил топ популярных схем телефонного мошенничества, которые составили до 80% всех зафиксированных случаев. Самой частой схемой стало представление злоумышленников в качестве сотрудников банков или операторов связи. На втором месте – звонки якобы от представителей государственных органов. Третья схема связана с обещаниями легкого заработка на инвестициях и интернет-подработках. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов в преддверии форума Finopolis 2024 ("Финополис").

Мошенники, выдавая себя за сотрудников банков или госструктур, стремятся выманить у жертв конфиденциальную информацию, такую как СМС-коды, или заставить установить вредоносное ПО на устройства. Также они могут отправить фишинговую ссылку, при помощи которой получают доступ к личным кабинетам. С этими данными злоумышленники оформляют кредиты и переводят средства со счетов.

Еще одна распространенная схема включает предложения о заработке на инвестициях или покупках валюты. Мошенники обещают быструю прибыль от резкого роста цен на акции или валюту. После того как клиент перечисляет небольшую сумму и видит мнимую прибыль, он вкладывает больше средств, нередко беря для этого кредиты. Но как только деньги поступают к мошенникам, те исчезают.

Эксперты банка отмечают, что в 2024 году аферисты стали активнее манипулировать жертвами, используя персональные данные, такие как возраст, социальное положение и банковские продукты клиента. Злоумышленники умело создают видимость срочной ситуации, оказывают психологическое давление, убеждая жертву принять меры оперативно, чтобы якобы восстановить доступ к сервисам.

"На рынке меняется портрет самих мошенников – все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией", – подчеркнул Никита Чугунов.

Он призвал действовать как в пословице: доверять людям, но проверять, то есть не забывать о критическом мышлении. И, конечно, помнить, что вам могут звонить мошенники.

По информации аналитиков банка, большинство мошеннических звонков в этом году совершались по мобильной связи – 67%. В пиковые периоды, такие как июль и август, этот показатель достигал 89%. Оставшиеся 33% звонков происходили через мессенджеры.

Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на пресс-службу банка, на уловки мошенников часто попадаются люди старшего возраста. Например, в августе 2024 года у пенсионеров нередко пытались выманить личные данные под предлогом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС и даже получения скидок на жилищно-коммунальные услуги.