"Я накосячила". Полиция нашла сибирячку, кричавшую матом на ребёнка-инвалида

Женщина рассказала, что после видео ей начали поступать угрозы от неизвестных россиян

11 апреля 2023, 17:28, ИА Амител

В Красноярском крае оперативно разыскали женщину, которая во время стрима кричала матом на малолетнего сына и выкладывала видео в социальную сеть, сообщает региональное МВД.

"В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости, малолетний сын имеет инвалидность. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил доложить о ходе расследования дела.

На опубликованном полицией видео женщина говорит, что не хочет потерять детей. Также она сообщила, что ей начали поступать угрозы от неизвестных россиян.