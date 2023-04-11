"Я накосячила". Полиция нашла сибирячку, кричавшую матом на ребёнка-инвалида
Женщина рассказала, что после видео ей начали поступать угрозы от неизвестных россиян
11 апреля 2023, 17:28, ИА Амител
В Красноярском крае оперативно разыскали женщину, которая во время стрима кричала матом на малолетнего сына и выкладывала видео в социальную сеть, сообщает региональное МВД.
"В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет РИА Новости, малолетний сын имеет инвалидность. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил доложить о ходе расследования дела.
На опубликованном полицией видео женщина говорит, что не хочет потерять детей. Также она сообщила, что ей начали поступать угрозы от неизвестных россиян.
"За свой поступок я, естественно, извиниться хочу. Детей я не избивала. Ну накосячила я. Я не хочу терять детей. Ну как же мне всё это исправить", – со слезами повинилась сибирячка.
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