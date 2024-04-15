Я пойду с тобой по бездорожью. В Барнауле провели тест-драйв новинки Oting Паладин
О том, как внедорожник повел себя на дороге, кочках, рвах и мокрой колее, – читайте в материале amic.ru
15 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JthNv
Наконец-то в Барнауле появился новый рамный внедорожник японского концерна – одна из самых ожидаемых премьер года в Автоцентре АНТ – Oting (Oтинг) Паладин. Еще не видели на дорогах? В ближайшее время он все чаще будет мелькать в транспортном потоке. Большой, вместительный, проходимый, при этом современный и технологичный. Рамный внедорожник, построенный на платформе Nissan Terra (Ниссан Терра), с двигателем Mitsubishi (Митсубиши), первый представитель своей марки в Барнауле уже испытал наш постоянный автообзорщик и радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Авто ему предоставил Автоцентр АНТ.
Задачей тест-драйва было залезть в самые непролазные дебри (а весной найти их не так уж сложно) и попытаться застрять на этом автомобиле. Забегая чуть вперед: с задачей Максим справился. Ну почти. Рассказываем, как прошла увлекательная поездка. А если и вы хотите прокатиться на модном внедорожнике, то записывайтесь на тест-драв у официального дилера в Алтайском крае – в Автоцентре АНТ.
Ну привет, здоровяк
Знакомство с новым другом состоялось на парковке у автоцентра. Стоя в одном ряду с коллегами по классу, он не уступал ни в дизайне, ни в масштабах.
"И как такого здоровяка парковать в узких барнаульских дворах?" – поделился первым впечатлением Максим.
Но ответ он нашел тут же на парковке, когда выставлял автомобиль для фотосета, – у машины нет слепых зон благодаря системе обзора 360, а боковые зеркала – уже как простая дань прошлому.
С системой камер можно заглянуть под бампер, чтобы припарковаться как можно ближе к бордюру. Можно запустить вид над колесом и прижаться к соседнему авто максимально близко. Можно даже заглянуть за угол, если выезжаешь с подземной парковки, а из-за стены ничего не видно.
При этом крутить руль можно хоть двумя пальцами – это очень легко, и повороты получаются плавные и аккуратные. Кстати, для тех, кому в повороте руля нужна увесистость, в настройках автомобиля можно выставить комфортное сопротивление. И вот в три легких движения рамный двухтонный внедорожник выставили в нужном ракурсе, сделали красивые кадры и отправились дальше.
Не страшны мне больше кочки
Для тест-драйва выбрали место, где слова "весна" и "паводок" заменяют людям фильмы ужасов, – Затон. А точнее, бездорожье в его окрестностях. И пусть дорога до точки назначения не заняла много времени, ощутить удовольствие от езды по трассе все же удалось.
Сразу обращаешь внимание на легкость разгона, мягкость подвески, а также отличную шумоизоляцию и звук аудиосистемы. Ни мелкие кочки, ни серьезные ямы, которых после зимы на дорогах достаточно, практически не заметны в салоне.
При выборе спортивного режима вождения Паладин охотнее отвечает на нажатие педали газа, что делает обгоны менее опасными. Но те, кто в первую очередь смотрят на расход автомобиля, точно обратят внимание на режим вождения "Экономичный". На трассе самый верный вариант: расход топлива становится меньше 10 л на 100 км, что не может не радовать. Повороты и виражи даже на большой скорости проходят уверенно и без какого-либо крена.
По ухабам и рвам
Оказалось, что проселочная дорога с ямами, гребенкой и лужами не считается для Паладин бездорожьем, и даже тут не пришлось сильно сбавлять скорость и крепко вцепляться руками в руль.
Пробравшись сквозь земляной ухаб, а после и небольшой ров, Максим выбрал такое место, где заканчиваются дороги и остаются только направления. Он переключился с заднего привода на полный и отправился собирать все лужи на своем пути.
А дальше он – мокрый, изрытый протектором чьих-то шин пригорок. Во время поднятия вверх задняя ось автомобиля съехала в колею и одно из колес утонуло в глине наполовину. Перевод авто в режим 4L (когда коробка работает только на пониженных оборотах) не привела к решению проблемы. Адреналин и азарт нарастали.
Дальше было решено переходить к серьезным мерам: блокировке дифференциала. Сначала только задней оси. А после пары попыток – и передней. И тут у грязевого плена не осталось шансов, внедорожник вырвался из его цепких объятий.
Технические характеристики
Пора рассказать подробнее о техническом оснащении внедорожного друга, произведенного на заводе Zhengzhou (Женджоу) Nissan.
Под капотом у авто уже проверенный годами в других автомобилях двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Он уверенно разгоняет почти двухтонный внедорожник, а восьмиступенчатая коробка передач немецкой фирмы ZF (Зэт Эф) незаметно листает передачи, помогая экономить бензин на трассе и резко срываться с места в городе.
Автомобиль построен на платформе Nissan, что дает дорожный просвет 215 мм, угол въезда 32 градуса, а съезда – 27. По характеристикам что-то есть в автомобиле от танка. Даже одна из систем блокировки колес при развороте носит такое название и выделена отдельной кнопкой. Для разворота практически на месте и на покрытии со слабым сцеплением – отличный вариант.
Мощь и внушительный силуэт
Предназначение автомобиля – бездорожье и грязь – говорят о том, что его владельцу не обязательно, чтобы автомобиль был красивым и притягивал взгляды.
"И хоть экстерьер Паладин может показаться простым, все же большая приподнятая радиаторная решетка, капот с выпирающими частями, огромные колеса и стильные фары придают образу устрашения и мощи", – отмечает Максим.Также внушительности силуэту добавляют массивные колесные арки, перевернутые трапециевидные "акульи жабры", хромированные дверные ручки.
Внутри все говорит о том, что хоть автомобиль и создан для бездорожья, но комфорт для водителя и пассажиров на первом месте. Передняя панель салона стилизована рельефным изображением небольших волн на воде. Бежево-коричневая цветовая гамма, мягкие материалы и обивка – все это дарит ощущение автомобиля класса люкс. А еще здесь есть люк с электроприводом, большой экран мультимедиа.
Паладин – один из лидеров в своем классе по пространству в салоне благодаря длинной колесной базе. Троим взрослым, сидящим на заднем ряду, не тесно, а спинку заднего сиденья можно отрегулировать таким образом, чтобы сидеть вытянувшись. И при этом в багажнике места даже не убавится – настолько он огромен.
Вот такой технологичный и экономичный здоровяк. Проверьте его сами на тест-драйве вместе с официальным дилером – Автоцентром АНТ на Павловском тракте, 251д. Записаться можно по телефону 29-00-29. Цена Oting Паладин – от 3 799 000 руб. с НДС.
Узнать подробнее о внедорожнике можно на сайте.
Кстати, пройдя тест-драйв Oting Paladin у официального дилера, можно получить возможность выиграть один из трех туров за яркими впечатлениями вместе с этим авто. Подробности акции смотрите здесь.
Автоцентр АНТ
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д
Тел.: (3852) 29-00-29
СайтООО АНТ 2000
09:18:10 15-04-2024
Лети, как боженька... ой, блин, ловите бампер... Ажно 2 литра с турбиной на 2 тонны, ниссан с мотором мицубиши- это творение сумрачного китайского разума...
14:20:38 17-04-2024
Гость (09:18:10 15-04-2024) Лети, как боженька... ой, блин, ловите бампер... Ажно 2 литр... А почему бы и нет? Ниссан от Ниссан ты не скоро увидишь. А тут вполне годный вариант.
09:19:53 15-04-2024
Был народный авто Нива. Теперь недоступен. Жаль.
09:57:05 15-04-2024
Японский? )) старая разводка как и с datsun, который побежали все брать, а оказалась наша Лада?
08:08:36 18-04-2024
Гость (09:57:05 15-04-2024) Японский? )) старая разводка как и с datsun, который побежал... Этот то реально производится на том же заводе, что и Ниссан. Реально можно Ниссаном его считать.
10:17:02 15-04-2024
В 2024 году на рынок России выйдет китайский бренд Oting. Вы можете ознакомиться с новым рамным внедорожником Oting Paladin с ценой от 3 799 000 рублей- это говорит интернет.
15:43:24 15-04-2024
Ну китайский Ниссан. Дальше-то не хватило разума почитать? Или от того, что осилил вспотел?
10:55:43 15-04-2024
купить Отинг, и утешать себя, что это Nissan. хахахах :)))
12:58:07 16-04-2024
Гость (10:55:43 15-04-2024) купить Отинг, и утешать себя, что это Nissan. хахахах :)))... Да зачем утешать, судя по всему Отинг тоже вполне себе ок
07:41:23 16-04-2024
там в луже след от жигулей?
12:55:10 16-04-2024
Хорошо написано)) Спасибо за обзор, надо будет еще почитать поподробнее
08:28:08 18-04-2024
Выглядит реально приятно. Клиренс добротный.
18:33:24 19-04-2024
Под передней осью клиренс 240 мм, а 215 - это под яблоком заднего моста.