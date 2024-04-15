Я пойду с тобой по бездорожью. В Барнауле провели тест-драйв новинки Oting Паладин

О том, как внедорожник повел себя на дороге, кочках, рвах и мокрой колее, – читайте в материале amic.ru

15 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JthNv

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Наконец-то в Барнауле появился новый рамный внедорожник японского концерна – одна из самых ожидаемых премьер года в Автоцентре АНТ – Oting (Oтинг) Паладин. Еще не видели на дорогах? В ближайшее время он все чаще будет мелькать в транспортном потоке. Большой, вместительный, проходимый, при этом современный и технологичный. Рамный внедорожник, построенный на платформе Nissan Terra (Ниссан Терра), с двигателем Mitsubishi (Митсубиши), первый представитель своей марки в Барнауле уже испытал наш постоянный автообзорщик и радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков. Авто ему предоставил Автоцентр АНТ.

Задачей тест-драйва было залезть в самые непролазные дебри (а весной найти их не так уж сложно) и попытаться застрять на этом автомобиле. Забегая чуть вперед: с задачей Максим справился. Ну почти. Рассказываем, как прошла увлекательная поездка. А если и вы хотите прокатиться на модном внедорожнике, то записывайтесь на тест-драв у официального дилера в Алтайском крае – в Автоцентре АНТ.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Ну привет, здоровяк

Знакомство с новым другом состоялось на парковке у автоцентра. Стоя в одном ряду с коллегами по классу, он не уступал ни в дизайне, ни в масштабах.

"И как такого здоровяка парковать в узких барнаульских дворах?" – поделился первым впечатлением Максим.

Но ответ он нашел тут же на парковке, когда выставлял автомобиль для фотосета, – у машины нет слепых зон благодаря системе обзора 360, а боковые зеркала – уже как простая дань прошлому.

С системой камер можно заглянуть под бампер, чтобы припарковаться как можно ближе к бордюру. Можно запустить вид над колесом и прижаться к соседнему авто максимально близко. Можно даже заглянуть за угол, если выезжаешь с подземной парковки, а из-за стены ничего не видно.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

При этом крутить руль можно хоть двумя пальцами – это очень легко, и повороты получаются плавные и аккуратные. Кстати, для тех, кому в повороте руля нужна увесистость, в настройках автомобиля можно выставить комфортное сопротивление. И вот в три легких движения рамный двухтонный внедорожник выставили в нужном ракурсе, сделали красивые кадры и отправились дальше.

Не страшны мне больше кочки

Для тест-драйва выбрали место, где слова "весна" и "паводок" заменяют людям фильмы ужасов, – Затон. А точнее, бездорожье в его окрестностях. И пусть дорога до точки назначения не заняла много времени, ощутить удовольствие от езды по трассе все же удалось.

Сразу обращаешь внимание на легкость разгона, мягкость подвески, а также отличную шумоизоляцию и звук аудиосистемы. Ни мелкие кочки, ни серьезные ямы, которых после зимы на дорогах достаточно, практически не заметны в салоне.

При выборе спортивного режима вождения Паладин охотнее отвечает на нажатие педали газа, что делает обгоны менее опасными. Но те, кто в первую очередь смотрят на расход автомобиля, точно обратят внимание на режим вождения "Экономичный". На трассе самый верный вариант: расход топлива становится меньше 10 л на 100 км, что не может не радовать. Повороты и виражи даже на большой скорости проходят уверенно и без какого-либо крена.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

По ухабам и рвам

Оказалось, что проселочная дорога с ямами, гребенкой и лужами не считается для Паладин бездорожьем, и даже тут не пришлось сильно сбавлять скорость и крепко вцепляться руками в руль.

Пробравшись сквозь земляной ухаб, а после и небольшой ров, Максим выбрал такое место, где заканчиваются дороги и остаются только направления. Он переключился с заднего привода на полный и отправился собирать все лужи на своем пути.

А дальше он – мокрый, изрытый протектором чьих-то шин пригорок. Во время поднятия вверх задняя ось автомобиля съехала в колею и одно из колес утонуло в глине наполовину. Перевод авто в режим 4L (когда коробка работает только на пониженных оборотах) не привела к решению проблемы. Адреналин и азарт нарастали.

Дальше было решено переходить к серьезным мерам: блокировке дифференциала. Сначала только задней оси. А после пары попыток – и передней. И тут у грязевого плена не осталось шансов, внедорожник вырвался из его цепких объятий.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Технические характеристики

Пора рассказать подробнее о техническом оснащении внедорожного друга, произведенного на заводе Zhengzhou (Женджоу) Nissan.

Под капотом у авто уже проверенный годами в других автомобилях двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Он уверенно разгоняет почти двухтонный внедорожник, а восьмиступенчатая коробка передач немецкой фирмы ZF (Зэт Эф) незаметно листает передачи, помогая экономить бензин на трассе и резко срываться с места в городе.

Автомобиль построен на платформе Nissan, что дает дорожный просвет 215 мм, угол въезда 32 градуса, а съезда – 27. По характеристикам что-то есть в автомобиле от танка. Даже одна из систем блокировки колес при развороте носит такое название и выделена отдельной кнопкой. Для разворота практически на месте и на покрытии со слабым сцеплением – отличный вариант.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Мощь и внушительный силуэт

Предназначение автомобиля – бездорожье и грязь – говорят о том, что его владельцу не обязательно, чтобы автомобиль был красивым и притягивал взгляды.

"И хоть экстерьер Паладин может показаться простым, все же большая приподнятая радиаторная решетка, капот с выпирающими частями, огромные колеса и стильные фары придают образу устрашения и мощи", – отмечает Максим.Также внушительности силуэту добавляют массивные колесные арки, перевернутые трапециевидные "акульи жабры", хромированные дверные ручки.

Внутри все говорит о том, что хоть автомобиль и создан для бездорожья, но комфорт для водителя и пассажиров на первом месте. Передняя панель салона стилизована рельефным изображением небольших волн на воде. Бежево-коричневая цветовая гамма, мягкие материалы и обивка – все это дарит ощущение автомобиля класса люкс. А еще здесь есть люк с электроприводом, большой экран мультимедиа.

Паладин – один из лидеров в своем классе по пространству в салоне благодаря длинной колесной базе. Троим взрослым, сидящим на заднем ряду, не тесно, а спинку заднего сиденья можно отрегулировать таким образом, чтобы сидеть вытянувшись. И при этом в багажнике места даже не убавится – настолько он огромен.

Тест-драйв Oting Паладин в Барнауле / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Вот такой технологичный и экономичный здоровяк. Проверьте его сами на тест-драйве вместе с официальным дилером ­– Автоцентром АНТ на Павловском тракте, 251д. Записаться можно по телефону 29-00-29. Цена Oting Паладин – от 3 799 000 руб. с НДС.

Узнать подробнее о внедорожнике можно на сайте.

Кстати, пройдя тест-драйв Oting Paladin у официального дилера, можно получить возможность выиграть один из трех туров за яркими впечатлениями вместе с этим авто. Подробности акции смотрите здесь .

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д

Тел.: (3852) 29-00-29

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