НОВОСТИПроисшествия

Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

Людей успели спасти

10 января 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: Baza
Фото: Baza

Яхта с шестью российскими туристами и тремя жителями Таиланда затонула неподалеку от Пхукета 9 января, пишет Baza.

Утром группа туристов из России отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе, а около 15:00 яхта во время швартования в бухте Нам Бо пошла ко дну.

На помощь к людям прибыло судно Panwa Princess. Все были спасены и доставлены в ближайший отель, пострадавших нет.

Со слов капитана яхты, причиной произошедшего стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.

Происшествия Отдых в Таиланде

Комментарии 7

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Сергей

11:20:07 10-01-2024

Дома надо на печке сидеть, а не шастать где попало😜

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гость

11:40:07 10-01-2024

Бывал раньше очень часто и в Паттайе и на Пхукете и сколько раз катер который перевозил из Паттайи наостров Колан глох или ещё чего,короче опасно было.Я так понял никто толком ни фига не проверяет там.Да и в Турции едешь на долмушки ихней ,а водитель (сколько раз видел)кимарит за рулём.

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гость

17:25:37 10-01-2024

гость (11:40:07 10-01-2024) Бывал раньше очень часто и в Паттайе и на Пхукете и сколько ... то ли дело в республике алтай: там весь транспорт проходит техосмотр, а водители - ежедневную комиссию у врача

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Гость

11:51:14 10-01-2024

Это ещё что! Оттуда буквально все возвращаются с ихними глистами после ихнего общепита. Вытравить их удаётся только единицам. А это - гарантироыванное сокращение жизни на десятилетия. В Турции точно также.

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Гость

11:53:41 10-01-2024

Гость (11:51:14 10-01-2024) Это ещё что! Оттуда буквально все возвращаются с ихними глис... ты с пола не ешь и глистов не будет

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Гость

12:04:07 10-01-2024

Гость (11:53:41 10-01-2024) ты с пола не ешь и глистов не будет... Яйца глистов даже вместе с пылью подцепить можно, а в общепите, даже нашем, руки и тарелки вытирают той же тряпкой, что и стол, и пол. И после туалета руки никто не моет, а в тарелку накашляют такого, что за всю жизнь не вылечить.

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Гость

17:04:46 10-01-2024

Гость (12:04:07 10-01-2024) Яйца глистов даже вместе с пылью подцепить можно, а в общепи... уже много лет у нас пыльные бури летом бывают. ты после каждой глистогонишься или раз в пятилетку?

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