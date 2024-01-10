Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде
Людей успели спасти
10 января 2024, 11:15, ИА Амител
Фото: Baza
Яхта с шестью российскими туристами и тремя жителями Таиланда затонула неподалеку от Пхукета 9 января, пишет Baza.
Утром группа туристов из России отправилась на морскую прогулку в сторону острова Ко-Хе, а около 15:00 яхта во время швартования в бухте Нам Бо пошла ко дну.
На помощь к людям прибыло судно Panwa Princess. Все были спасены и доставлены в ближайший отель, пострадавших нет.
Со слов капитана яхты, причиной произошедшего стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.
11:20:07 10-01-2024
Дома надо на печке сидеть, а не шастать где попало😜
11:40:07 10-01-2024
Бывал раньше очень часто и в Паттайе и на Пхукете и сколько раз катер который перевозил из Паттайи наостров Колан глох или ещё чего,короче опасно было.Я так понял никто толком ни фига не проверяет там.Да и в Турции едешь на долмушки ихней ,а водитель (сколько раз видел)кимарит за рулём.
17:25:37 10-01-2024
гость (11:40:07 10-01-2024) Бывал раньше очень часто и в Паттайе и на Пхукете и сколько ... то ли дело в республике алтай: там весь транспорт проходит техосмотр, а водители - ежедневную комиссию у врача
11:51:14 10-01-2024
Это ещё что! Оттуда буквально все возвращаются с ихними глистами после ихнего общепита. Вытравить их удаётся только единицам. А это - гарантироыванное сокращение жизни на десятилетия. В Турции точно также.
11:53:41 10-01-2024
Гость (11:51:14 10-01-2024) Это ещё что! Оттуда буквально все возвращаются с ихними глис... ты с пола не ешь и глистов не будет
12:04:07 10-01-2024
Гость (11:53:41 10-01-2024) ты с пола не ешь и глистов не будет... Яйца глистов даже вместе с пылью подцепить можно, а в общепите, даже нашем, руки и тарелки вытирают той же тряпкой, что и стол, и пол. И после туалета руки никто не моет, а в тарелку накашляют такого, что за всю жизнь не вылечить.
17:04:46 10-01-2024
Гость (12:04:07 10-01-2024) Яйца глистов даже вместе с пылью подцепить можно, а в общепи... уже много лет у нас пыльные бури летом бывают. ты после каждой глистогонишься или раз в пятилетку?