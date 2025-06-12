Якутский боец пережил две клинические смерти и стал создавать компьютерные игры об СВО

Именно он стал прототипом главного героя фильма "Алдан"

12 июня 2025, 18:58, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В конце весны на экраны вышла военная драма "Алдан" с Дмитрием Дюжевым, Иваном Охлобыстиным и Джеффом Монсоном.

"Дочь якутского программиста погибает в жестоком теракте. В поисках справедливости отец отправляется в зону специальной военной операции", – гласит аннотация к фильму.

Многие зрители не знают, что есть реальный герой – тот самый программист, который пошел на СВО и стал прототипом. Николай Потапов – прототип персонажа – рассказал свою историю "КП-Новосибирск".

Реальный герой, к счастью, не хоронил родного ребенка. Но дочь у Николая действительно есть, ей 13 лет, сыну – 11. Семью пришлось обмануть, чтобы пойти на спецоперацию.

Бронь у него была в "два слоя". Во-первых – работа в IT, во-вторых – должность в вузе: проректор Арктического агротехнологического университета.

"Срочку служил, по первому образованию – врач. Понимал: рано или поздно случится мобилизация, готовился морально. Но все равно духа не хватило жене сказать, что я иду добровольцем. Пришлось врать всем, что якобы пришла повестка", – поделился Николай.

Он рассказал, что специально уволился и вышел из бизнеса, чтобы бронь его "не догнала". 24 сентября 2022 года Николай уже уехал из Якутска.

Слова Николая, его увлечение играми могут показаться мальчишеством. Если знать, как он боролся за жизнь после ранения.

"Осколки попали в меня через бронежилет и вышли с другой стороны. Я полтора часа шел до своих позиций. Меня эвакуировали мои же ребята, но шел сам, зацепившись за рюкзак товарища – под артиллерийским огнем, по минному полю. Так себе история, скажу. Но дошел, вышел", – вспоминает Николай.

Боец вспоминает, в каком состоянии он возвращался. Говорит, что был "как зомби из фильмов".

"Была первая клиническая смерть… Я вам скажу: умирать – больно. И черный занавес. Ничего нет. Потом прихожу в сознание. Привязан к кровати. Лампочка горит. В палате – тяжелораненые. Куча капельниц. И приходят уставшие санитары: "О, выжил! Доктор, он живой!" – рассказал он.

За героизм, проявленный во время штурма Павловки в ДНР, Николай получил орден Мужества.

"Бог дал шанс вторую жизнь прожить. У меня теперь есть IT-школа, обучаю детей программировать, учу делать сайты, игры, приложения", – поделился доброволец.

Несмотря на то, что Николай пережил две смерти, он остается увлеченным компьютерным игроком. Только теперь создает новые сюжеты для геймеров. Впереди две игры, посвященные спецоперации. С Николаем работает целая команда, в том числе релоканты, которые осознали свой долг перед Россией.

"Это программисты, которые находятся за рубежом, люди, которые хотят помочь России победить. Хотят потом вернуться на Родину так, чтобы не было стыдно, что они уехали, когда надо было здесь оставаться", – пояснил программист.

Таким образом, Николай смог достучаться до уехавших и, дотянувшись за тысячи километров, ментально вернул их в Россию.