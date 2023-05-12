Рассказываем, какие новинки предлагает видеосервис

12 мая 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjNa8nC

Кадр из фильма "Айта" / Фото: "Ростелеком"

Цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink* подготовил для зрителей майские кинопремьеры. Лёгкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы, которые впечатлят даже искушённых любителей кино.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals* "Балет" (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая.

Картины режиссёра Степана Бурнашева

Ценителей якутского кинематографа ждёт большая ретроспектива фильмов. Нуарный триллер "Айта" (16+) появился в Wink в начале мая. Старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников. По округе идёт слух, что в записке, которую она оставила, – имя убийцы. Так подозреваемым становится полицейский Афанасий, который недавно приехал в якутскую деревню из Воронежской области и считается чужаком.

Также эксклюзивно в видеосервисе Wink зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах:

"Другая жизнь" (12+)Рассказывает о семейной паре из Якутска, которая выиграла в лотерею Green Card* и переехала в американский городок Сан-Маркос. "Первая любовь" (12+)Лирическая комедия, которая интерпретирует классическую историю о том, что романтические чувства не ржавеют. "Республика Z" (16+)Первый якутский зомби-хоррор, снятый в 2018 году. Фильм заглядывает в гипертрофированное пандемийное будущее: мир охвачен эпидемией зомби. Два приятеля в якутской тайге находят охотничью заимку и "изолируются" в ней, но их убежище раскрыто и нужно бежать. Начинается долгий и жуткий путь до эвакопункта.

Чем ещё порадуют зрителей?

Ещё одна история с продолжением ждёт поклонников комедийной франшизы "Любовь-морковь". В новом фильме "Любовь-морковь. Восстание машин" (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Картина доступна с 4 мая.

Ценители российского авторского кино могут посмотреть две картины из программы фестиваля "Зимний":

"Наводнение" (18+)В основе драмы Ивана Твердовского лежит одноимённый рассказ Евгения Замятина, но действие из 1929 года перенесено в наше время. "Волны" (16+)Фильм режиссёра Михаила Брашинского обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Ищите в Wink с 15 мая.

А 18 мая Wink покажет премьеру – мелодраму "Я хочу! Я буду!" (12+). Это своего рода пособие на очень важную тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте.

*Wink ("Винк"); Wink Originals ("Винк Орижиналс"); Green Card ("Грин Кард").

ПАО "Ростелеком"

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