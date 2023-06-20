Рассказываем, какие преимущества имеет вертикальный принтер и в каких ситуациях он незаменим

20 июня 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KYZzF

Работы "ЯМогу принт" / Фото предоставлено компанией

Как разнообразить интерьер, чтобы он смотрелся оригинально? Просто поклеить обои или покрасить? А если покрасить, но не как у всех? Вот так взять и нарисовать что-то классное на стене. И необычно, и красиво. Но что именно рисовать? Где найти художника? А вдруг результат не понравится? И насколько это вообще практично? В Барнауле есть не просто художники, есть те, кто работает по очень современной технологии робото-печати на стене. Удивлены? И мы были, пока не разобрались что к чему.

Век современных технологий

Да-да. В таком тонком деле, как искусство, тоже уже появились роботы. Например, робот-художник "ЯМогу принт" сможет воплотить любые идеи, напечатать даже самые сложные цифровые изображения на вертикальной поверхности с максимальной точностью.

Для этого принтер наносит краску слоями за 4-12 проходов, что делает картинку яркой, насыщенной, четкой, со всеми тенями и деталями. Краска моментально застывает при печати, благодаря ультрафиолетовому лучу, не нужно ждать, пока она высохнет и перестанет пахнуть.

Стоит отметить, что сама краска не токсична, без запаха, безопасна для людей и животных. А потому область применения принтера обширна: от квартир, домов и офисов до детских садов, больниц, кафе, школ и т.д.

Преимущества "ЯМогу принт"

Высокая скорость печатиВ отличие от рук человека, принтер быстро и очень точно воспроизведет картинку любой сложности. Каждый час на стене появляется 2,5 кв. метра изображения. Большой размер рисункаВысота изображения может достигать трех метров без ограничения по ширине. БезопасностьКраска для принтера нетоксична, безопасна и имеет все необходимые сертификаты качества. Отсутствие подготовки стен перед нанесением изображенияЗа 30-40 минут команда специалистов "ЯМогу принт" соберет оборудование и приступит к выполнению заказа, специально что-то делать со стеной не нужно. Широкая область примененияРобот-художник может наносить изображение на бетон, обои, кирпич, стекло, штукатурку, металл и даже на мебель, плитку, бытовую технику, ламинат и кожу. Все зависит от фантазии заказчика. Помощь дизайнераКстати о фантазии. При необходимости команда "ЯМогу принт" создаст для вашего интерьера уникальный авторский дизайн изображения. Точность печатиПринтер переносит любое цифровое изображение со 100%-ной точностью. Долговечность картинкиКомпания дает гарантию пять лет на качество изображения внутри помещения и три года при печати на улице. ЧистотаПосле нанесения дизайна не нужно ничего убирать. Команда не оставит краску ни на полу, ни вокруг изображения. Легкий уход за картинкойГотовый принт можно протирать и мыть. Печать на любом фонеУ оборудования есть функция нанесения белого цвета, что позволяет печатать и на тёмном фоне без потери яркости рисунка.













































Работы "ЯМогу принт" / Фото предоставлено компанией

Печать на улице

Нужно ли как-то специально подготавливать кирпичную стену?

Самим ничего делать не нужно. Приедут специалисты "ЯМогу принт", помоют, обсушат и приступят к нанесению краски. Как мы уже говорили, мощность принтера позволяет печатать изображения на кирпичных стенах. Единственное, стоит тщательно продумать макет рисунка, чтобы он не смотрелся "в клеточку".

Как влияют погодные условия, если предстоит работа на улице? Да и потом

Дождь, снег, град, ветер не влияют на качество изображения после его нанесения, говорят в компании. Оно не смоется, не выгорит, поскольку достаточно долговечно.

А вот наносить печать необходимо в сухую безветренную погоду при температуре не менее 15 градусов Цельсия. Поэтому в "ЯМогу принт" рекомендуют заранее выбирать подходящий день.

А что если захотелось сменить дизайн, сделать ремонт или вдруг картинка уже выцвела – вариант только закрашивать?

Чтобы полностью заменить изображение, нужно сначала пройтись по нему наждачной бумагой, а далее закрашивать на 3-4 слоя.

А если же произошел дефект части изображения, то компания сможет его восстановить частично по старому макету.





































Работы "ЯМогу принт" / Фото предоставлено компанией

"Ямогу принт"

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Тел.: +7 (960) 945-66-66Пологно Евгений Вячеславович

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