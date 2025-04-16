"Яндекс" объявил о покупке службы доставки Boxberry

Пунктов выдачи заказов станет еще больше

16 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: Kadarius Seegars / unsplash.com

"Яндекс" купит службу доставки Boxberry, сообщает ТАСС.

Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции, заявили в "Яндексе".

За счет этого ПВЗ "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся еще более чем в 20 регионах. А там, где "Доставка" уже есть, увеличится количество ПВЗ.

Приобретение уже согласовали с ФАС. Техническая и операционная интеграция двух компаний, как ожидается, завершится до конца года.

В какую сумму "Яндексу" обошелся Boxberry, не уточняется.