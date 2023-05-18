Пять автомобилей уже работают в качестве такси на территории казанского Иннополиса в рамках выставки Kazan Expo 2023

18 мая 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Яндекс" представил собственный беспилотный автомобиль. Как сообщает ТАСС, пять автомобилей уже работают в качестве такси на территории казанского Иннополиса в рамках выставки Kazan Expo 2023.

Напомним, что ранее компания уже представляла поколения своих автомобилей, которым не нужен водитель. В частности, в 2017 году там презентовали первое поколение, а в 2020 году – второе, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata. Тогда же стало известно, что их уже испытывают на улицах в Москве.

Отметим, что советник по развитию "Яндекса" Алексей Кудрин в апреле 2023 года заявил, что беспилотные грузовики компании могут выехать на российские дороги уже в ближайшие два года.