Японский вайб у тебя дома. Где заказать вкусные, свежие суши и роллы в Барнауле
Даже и не думайте – звоните в "Японский Бох"
05 июня 2025, 07:50, ИА Амител erid: 2W5zFHerU6U
Когда хочется вкусного ужина без лишней суеты, на помощь приходит доставка суши и роллов от "Японский Бох" – одна из популярных компаний в Барнауле. Здесь можно заказать суши и роллы на любой вкус: от классических до авторских сочетаний, со свежими ингредиентами и стильной подачей.
Команда "Японский Бох" работает с 2018 года и за это время зарекомендовала себя как ответственный поставщик готовой еды. В меню представлены роллы, суши, сеты, пицца, супы, закуски, десерты и напитки. Все позиции готовят из качественных ингредиентов, которые проходят строгий отбор – повара ежедневно проводят слепые дегустации, чтобы в финальное блюдо попало только лучшее.
Особое внимание уделяют и сервировке – каждый заказ выглядит эстетично и аккуратно. Многие клиенты отмечают, что еда от службы доставки "Японский Бох" отлично смотрится на фото и часто собирает лайки в соцсетях.
Вы можете заказать роллы и суши с доставкой на дом или в офис. География охвата – весь Барнаул. Также доступен самовывоз. Оформляйте заказы через сайт или по телефону, операторы всегда помогут с выбором, подскажут новинки и оформят предзаказ на нужное время.
Подача, упаковка и даже сервис – каждый этап организован с вниманием к деталям. Все это делает доставку роллов и суши в компании "Японский Бох" удобной и бессменно вкусной.
"Японский Бох"
Телефон: +7 (3852) 68-10-10
Сайт: jgod.ru
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ИП Косых Александр Евгеньевич; ОГРНИП 322220200080621
08:56:22 05-06-2025
свежие роллы и суши заказать можно в Японии тчк
09:10:01 05-06-2025
Элен без ребят (08:56:22 05-06-2025) свежие роллы и суши заказать можно в Японии тчк... а импортозаместить?
09:21:54 05-06-2025
Musik (09:10:01 05-06-2025) а импортозаместить?... Из филе карася. И с мормышем вместо креветок.
12:07:45 05-06-2025
Элен без ребят (08:56:22 05-06-2025) свежие роллы и суши заказать можно в Японии тчк... Только в Японии. Если шхуна с морепродуктами задерживается на мин 15-20, ее разворачивают и пилят во Владик... там купят. Работал там.
09:24:00 05-06-2025
то что на фото и то что привезут, может быть две большие разницы.
последний раз в иероглифе два года назад был, даже там роллы ну так себе были, похуже чем у них же раньше.
11:46:36 05-06-2025
Привозят частенько суховатые, несвежие.
13:47:30 05-06-2025
при чем тут Япония?? это не Японская еда! роллы изобретены в США в Филадельфии в кафешке
15:22:53 05-06-2025
Пробовала все ролы в Барнауле, и кстати в Москве в Москва сити, ну очень дорогие тоже пробовала.
И неожиданно была удивлена, мне как любителю японской кухни, очень повезло. Потому что в моем городе самые вкусные для меня суши.
«Японский бох» это моя отдушина.