Японские ученые назвали способ поумнеть за три минуты
Главное в этом методе – иметь правильный настрой
17 февраля 2024, 14:37, ИА Амител
Музыкальные колонки / Фото: unsplash.com
Танцы под правильную музыку улучшают работу мозга, выяснили японские нейробиологи. Результаты их исследования опубликованы в IBRO Neuroscience, пишет ОСН.
Ученые изучили влияние ритмичной музыки на мозг, сделав выбор в пользу жанров, подходящих под определение groove rhythm, – это сальса, рок, фьюжн и некоторые другие направления.
Выяснилось, что танцы под groove rhythm активируют префронтальную кору головного мозга, улучшая его когнитивные функции. Эффект становится заметным уже спустя три минуты. Главное, иметь правильный настрой и поймать ритм.
14:54:15 17-02-2024
Есть другие способы быстро поумнеть. Их демонстрируют эквадорцы. Эх, не успели даже отведать индийских бананов, как эквадорцы прилетели в Москву, объявили об отказе поставлять укропам оружие и доказали таким образом отсутствие вредных мух в сладких плодах.
16:51:39 17-02-2024
У женщин есть способ поумнеть за 3 секунды. Просто замолчать :)
23:10:47 19-02-2024
герой Папанова Лелик говорил что если человек идиот то это на долго если не навсегда.