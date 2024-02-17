Японские ученые назвали способ поумнеть за три минуты

Главное в этом методе – иметь правильный настрой

17 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

Музыкальные колонки / Фото: unsplash.com

Танцы под правильную музыку улучшают работу мозга, выяснили японские нейробиологи. Результаты их исследования опубликованы в IBRO Neuroscience, пишет ОСН.

Ученые изучили влияние ритмичной музыки на мозг, сделав выбор в пользу жанров, подходящих под определение groove rhythm, – это сальса, рок, фьюжн и некоторые другие направления.

Выяснилось, что танцы под groove rhythm активируют префронтальную кору головного мозга, улучшая его когнитивные функции. Эффект становится заметным уже спустя три минуты. Главное, иметь правильный настрой и поймать ритм.