Ярмольник прокомментировал слухи о своей госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что артист оказался в больнице вместе с женой Оксаной

24 апреля 2024, 18:55, ИА Амител

Леонид Ярмольник / Страница актера во "ВКонтакте"

Актер Леонид Ярмольник опроверг сообщения о том, что его вместе с супругой госпитализировали. Об этом он заявил RT.

Ранее о госпитализации Ярмольника писал Telegram-канал Mash. По информации канала, у артиста якобы гипертонический криз, а у его жены Оксаны – хроническая сердечная недостаточность. Пару дней назад они якобы оба жаловались на слабость и головную боль.

"Здоров, жив-здоров, на репетиции, достали вы меня, ребята. Все живы-здоровы", – прокомментировал слухи Ярмольник.