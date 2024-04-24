Ярмольник прокомментировал слухи о своей госпитализации
Ранее СМИ сообщили, что артист оказался в больнице вместе с женой Оксаной
24 апреля 2024, 18:55, ИА Амител
Леонид Ярмольник / Страница актера во "ВКонтакте"
Актер Леонид Ярмольник опроверг сообщения о том, что его вместе с супругой госпитализировали. Об этом он заявил RT.
Ранее о госпитализации Ярмольника писал Telegram-канал Mash. По информации канала, у артиста якобы гипертонический криз, а у его жены Оксаны – хроническая сердечная недостаточность. Пару дней назад они якобы оба жаловались на слабость и головную боль.
"Здоров, жив-здоров, на репетиции, достали вы меня, ребята. Все живы-здоровы", – прокомментировал слухи Ярмольник.
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