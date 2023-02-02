"Ярсы" вышли на боевое дежурство под Барнаулом

Военные тренируются действовать в лесной местности, чтобы научиться обеспечивать максимальную скрытность агрегатам комплексов

02 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ракетные комплексы "Ярс" в Барнаульском ракетном соединении вышли на патрулирование. Об этом сообщает Минобороны.

Расчёты должны совершить марш-бросок на расстояние до 100 км, рассредоточить агрегаты, сменяя полевые позиции, организовать маскировку и боевую охрану. Также военные тренируются на местности, чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытность.