"Ярсы" вышли на боевое дежурство под Барнаулом
Военные тренируются действовать в лесной местности, чтобы научиться обеспечивать максимальную скрытность агрегатам комплексов
02 февраля 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ракетные комплексы "Ярс" в Барнаульском ракетном соединении вышли на патрулирование. Об этом сообщает Минобороны.
Расчёты должны совершить марш-бросок на расстояние до 100 км, рассредоточить агрегаты, сменяя полевые позиции, организовать маскировку и боевую охрану. Также военные тренируются на местности, чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытность.
"Подобные тренировки дают возможность оценить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования", – отметили в ведомстве.
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