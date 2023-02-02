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"Ярсы" вышли на боевое дежурство под Барнаулом

Военные тренируются действовать в лесной местности, чтобы научиться обеспечивать максимальную скрытность агрегатам комплексов

02 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ракетные комплексы "Ярс" в Барнаульском ракетном соединении вышли на патрулирование. Об этом сообщает Минобороны.

Расчёты должны совершить марш-бросок на расстояние до 100 км, рассредоточить агрегаты, сменяя полевые позиции, организовать маскировку и боевую охрану. Также военные тренируются на местности, чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытность.

"Подобные тренировки дают возможность оценить готовность личного состава, вооружения и техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования", – отметили в ведомстве.

Комментарии 26

  • Что-то мне не хорошо Что-то мне не весело
    02 февраля, Гость   Ответить
  • бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но, потом... (с)
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно,какие прямые "рейсы" в одну сторону у этих ракет?Барнаул-Вашингтон,Барнаул-Лондон,Барнаул-Берлин,Барнаул-Париж.Большой список недружественных стран...Гореть им всем в аду в случае чего.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Что-то мне не хорошо --- Погребок на даче прибавит вам уверенности в завтрашнем дне.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Скрыться от амекосовских спутников? Не смешите мои валенки. Если они "Ярсы", только надумают полететь, то все вокруг превратится в Ад, а нам это нужно?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Шлём с приветом - ждём с ответом" ...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А ты-то дурень с другой планеты что ли смотреть на это будешь?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Красава, в 1986-88 попроще у нас там были.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Стоит америкосовским спутникам только посмотреть как всё вокруг превратится в ад ))) Хорошо ещё что Ярсы и не думают никуда полететь ))))
    02 февраля, Гость   Ответить
  • да пусть англосаксы хоть засмотрятся на нашу военную мощь, лучше ,что ли под одеялом сидеть и бояться?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, рвсн 1999 не надо с нами шутить. не зря наш не гласный девиз; после нас - тишина...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Барнеаполь явно под ядерным прицелом запада , как минимум для ответки...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Барнеаполь явно под ядерным прицелом запада , как минимум для ответки...------ что за бред вы транслируете?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Они хотят попасть в Америку. И попадут.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А я рядом с аэропортом живу. Очкую.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, эх, влажные мечты. Будет как обычно, Барнаул-Барнаул. В лучшем случае - Барнаул-Воронеж
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Барнаул -Воронеж.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, твои проблемы
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с чего это вдруг, удаленность Алтайского края позволяет успешно совершить запуски, времени будет предостаточно.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, парочку тебе в Куев отправим.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не очкуй. Аэропорт- стратегический объект и его будут прикрывать.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • были же нормальными вирусологами, а стали ракетчиками...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, увахаха,сказочник.Это все влажные мечты.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Барнаул-столица Мира!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, с 2009го как минимум
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Живем в этой дыре так нще и под прицелом! Валить отсюда пора
    04 февраля, Гость   Ответить
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